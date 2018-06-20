Разрисованный переход. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина

Вандалы разрисовали подземный переход возле Думы Владивостока сразу после ремонта

Неуважительное отношение к стараниям городских служб вызвало возмущение городского депутата (ФОТО)

20 июня, PrimaMedia. Неизвестные вандалы разрисовали надписями и рисунками подземный переход по улице Суханова в районе дома №3 сразу после того, как городские службы провели в нем косметический ремонт. Аккуратно покрашенные стены перехода оставались нетронутыми чуть больше недели, после чего снова подверглись акту вандализма. Такое неуважение к стараниям городских служб вызвало возмущение депутата Думы Владивостока, который через соцсети обратился к горожанам с просьбой бережнее относиться к благоустройству родного города, сообщает ИА PrimaMedia.

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Акт вандализма в только что отремонтированном подземном переходе, пересекающим улицу Суханова в районе здания Думы Владивостока, на своей странице в Facebook осудил городской депутат Александр Щербаков. Он призвал горожан бережнее относиться к труду сотрудников городских служб.

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