Yota тоже в шоке. Фото: предоставлено Yota

Yota тоже в шоке

Мобильный оператор поддержал болельщиков российской сборной по футболу, создав анимированные ролики

21 июня, PrimaMedia. Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча Россия-Египет, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы тоже в шоке!", — прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.

В поддержку болельщиков Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Gallery в Москве сразу после завершения матча в 23.00 19 июня 2018 года.

Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании гласит "Когда переполняют эмодзи".

Справка: Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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