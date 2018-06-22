Apple Watch Series 3 - на пульсе новых тенденций вместе с iShop. Фото: Предоставлено магазином iShop

"Умные" часы от легендарного производителя протестировал президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин

22 июня, PrimaMedia. Оборотной стороной прогресса является огромный водоворот информации, в которой мы тонем изо дня в день. Смартфон разрывается звонками, мессенджеры полны сообщений, а десятки приложений неуклонно следят за нашим образом жизни. Совершить прорыв и уместить все в пределах собственной руки помогут Apple Watch Series 3 от iShop.

Тестовый заплыв по течению новых тенденций от популярного монобрендового магазина с честью прошел президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, рассказывает ИА PrimaMedia.

Жизнь именитого спортсмена-подводника весьма насыщенна и активна. Деловые встречи, бизнес-ланчи, упорные тренировки и соревнования – а сколько драгоценного времени "утекает" на различные мелочи, сложно представить.

— Ввиду профессии я часто жду важных звонков и сообщений, поэтому порою проверяю телефон каждые полчаса, на предмет пропущенных вызовов и смс, — сообщает спортсмен.

По признанию Дмитрия, проверкой дело не ограничивается, оповещения из социальных сетей так и манят зайти " на минутку" и поглощают надолго.

— Вроде посмотрел, интересное уведомление, зашел и пропал. Очнулся и четверти часа уже нет, — расстраивается он.

Но не зря мы устроили наш тест-драйв. Благодаря отлаженной работе Apple Watch Series 3, которые, кстати, отлично смотрятся на запястье, Дмитрий ни разу не достал телефон.

— А зачем? Вызовы принимаю прямо так, с помощью часов. Особенно это удобно за рулем автомобиля, позволяет не отвлекаться на поиски телефона, который в самый нужный момент всегда "убегает" подальше. Так же просматриваю сообщения и даже отвечаю на них с помощью голосовых команд, — делится впечатлениями пловец.

Приятным бонусом стала возможность оплатить счет прямо с часов. Для этого Дмитрий привязал свою карту к электронному приложению и необходимость периодически доставать портмоне пропала, сэкономив еще немного времени.

— Для того чтобы оплатить свой ланч я просто нажал на кнопку, находящуюся справа устройства, и поднес часы к терминалу, быстро и просто, — отмечает наш герой.

Выпив чашечку кофе после насыщенного дня, Дмитрий собрался на тренировку по плаванию, о которой Siri в часах оповестила его заранее.

Здесь Apple Watch Series 3 также проявили себя на отлично, контролируя физическую активность Дмитрия и его пульс в "полевых", а точнее, в подводных условиях.

— В воде часы ведут себя так же прекрасно, как и на суше. Не прерывая тренировки я смог ответить на звонок и воспользоваться парой нужных приложений, пожалуй, эти маленькие помощники пройдут со мной еще не один заплыв, — отметил спортсмен.

Для тех, кто хочет порадовать себя или своих близких, Дмитрий советует приобрести "умный" гаджет в сети популярных монобрендовых магазинов iShop.

Помимо высочайшего качества, подлинности товара и гарантии, покупатели продукции Apple могут рассчитывать на квалифицированную помощь консультантов и собственный тест-драйв товара прямо в стенах магазина.

Магазин iShop во Владивостоке:

ТЦ "Семеновский пассаж"

Океанский проспект, 11

Телефоны: +7 (423) 2-223-224, (423) 2-991-009

Режим работы: с 10:00 до 21:00 без выходных и перерывов

Сайт: http://ishop-retail.com/



