Сенатор Гольдштейн: Новые майские Указы – это масштабная программа преобразований в стране

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил в СФ с докладом на тему достижения национальных целей развития России на период до 2024 года

20 июня, PrimaMedia. На пленарном заседании Совета Федерации в среду, 20 июня, выступил Первый вице-премьер, Министр финансов РФ Антон Силуанов с докладом на тему достижения национальных целей развития России на период до 2024 года, — ИА PrimaMedia.

Министр подчеркнул, что в соответствии с новыми майскими Указами Президента, до октября 2018 года должны быть разработаны 12 национальных проектов. Именно они являются инструментарием для достижения национальных целей развития России в течение ближайших шести лет.

Разработка национальных проектов будет увязана с бюджетным процессом и направлена на ключевые сферы: образование, здравоохранение, экспорт, цифровизация, инфраструктура, малое и среднее предпринимательство и т.д.

Отдельно министр коснулся вопроса ресурсного обеспечения данных проектов. Для большего финансирования отраслей, которые дают вклад в экономический рост, будет создан Фонд развития. Из него средства будут направляться на инфраструктуру, производства, малый и средний бизнес и пр. За 6 лет объем данного фонда должен составить порядка 3,5 трлн рублей. "Этого достаточно для обеспечения инфраструктурных задач, чтобы ускорить темп роста экономики", — сказал глава Минфина.

Также будут продолжены вложения в человеческий капитал, то есть в сферы образования, здравоохранения и прочие социальные направления.

По словам министра, часть задач ляжет и на регионы. Поэтому будет определен объем дополнительных расходов субъектов РФ и подготовлены необходимые меры по ресурсному обеспечению этих проектов, чтобы у регионов были необходимые средства для их реализации. В число мер по финансовой поддержке субъектов входит перераспределение полномочий между федеральной и региональной властью. "Заберем у субъектов частьрасходов на федеральный уровень и при этом добавим доходов, в том числе, трансферты", — отметил Силуанов.

— Новые майские Указы Президента – это масштабная, комплексная программа развития, с четкими целями, критериями, показателями и сроками. Напомню, что предыдущие майские Указы 2012 года и их реализация стали мощным импульсом к экономическому росту и повышению качества жизни граждан. Поэтому нет сомнений, что продолжение такой стратегии даст необходимый результат. Очень важно, что у Правительства есть четкое понимание ресурсного обеспечения нацпроектов, источников, а также механизмов для финансовой поддержки регионов страны. В целом, национальные проекты охватят буквально все сферы как экономической, так и социальной жизни. Их последовательная реализация, безусловно, внесет вклад в экономический рост страны и повышение благосостояния граждан, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн, принявший участие в заседании.