СМИ: Арест счетов ВМТП может привести к росту социальной напряженности в Приморье

Задержание. Фото: ИА PrimaMedia

Сообщается, что решение суда уже негативно влияет на репутацию порта

21 июня, PrimaMedia. Арест счетов Владивостокского морского торгового порта может привести к росту социальной напряженности в крае. Такое предположение высказал представитель контролирующей ВМТП группы FESCO, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Арест счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) создает угрозу роста социальной напряженности в регионе, так как ВМТП обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет Приморского края и дает работу многим местным жителям, заявили "РИА Новости" в контролирующей порт группе FESCO.

"Арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков", — заявил представитель FESCO, отметив, что за счет средств порта оказывается финансовая поддержка многим социально значимым организациям Приморского края.

Ранее в среду, 20 июня, Московский горсуд признал законным вынесенное Тверским райсудом столицы решение об аресте банковских счетов ВМТП в рамках уголовного дела в отношении совладельцев группы "Сумма" (в нее входит FESCO) Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. После этого в FESCO заявили, что разочарованы решением суда и продолжат оспаривать арест счетов, так как не видят для него никаких оснований.

В настоящее время ВМТП, по данным FESCO, работает в нормальном режиме, однако арест счетов оказывает давление на бизнес и негативно влияет на репутацию порта.

РБК направил запросы в правительство Приморского края и пресс-службу Владивостокского морского торгового порта.

Ранее сообщалось, что арест был наложен на акции 13 компаний, собственником которых является группа "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, в том числе "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) и "Портофлота".

Братья Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были арестованы 31 марта. Им предъявлены обвинения по ст. 210 УК об организации преступного сообщества. По версии следствия, преступная группа во главе с Магомедовыми действовала с 2010 года и похитила из бюджета 2,5 млрд руб. Помимо этого братьев обвинили в мошенничестве и растрате.