Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: города России должны понимать, что у них есть перспективы развития

В Москве в здании Совета Федерации начались Дни городского округа «Город Южно-Сахалинск»

21 июня, PrimaMedia. Малые и большие города России должны понимать, что у них есть перспективы развития, и эти перспективы требуют внимания и поддержки со стороны Государства. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской Области. В среду, 20 июня, в Москве в здании Совета Федерации открылась выставка Дней городского округа "Город Южно-Сахалинск", — сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Депутат Госдумы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов отметил, что Южно-Сахалинск достойно продемонстрировал перспективы своего развития.

— Южно-Сахалинск — это моя родина, я родился в этом городе. Подобного рода мероприятия, как данная выставка, должны стать хорошей, доброй и вдохновляющей традицией. Малые и большие города России должны понимать, что у них есть перспективы развития, и эти перспективы требуют внимания и поддержки. Это единение федеральной власти с субъектами и муниципальными образованиями в обеспечении комфортной жизни людей, живущих на таких отдалённых территориях, как Сахалинская область и город Южно-Сахалинск, — сказал Георгий Карлов.

Парламентарий отметил, что за последние десятилетия Южно-Сахалинск сильно трансформировался. "Это два разных города, но Южно-Сахалинск смог сохранить лучшее, что было в его истории" — подчеркнул депутат.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что местные власти заинтересованы в том, чтобы Сахалин и город Южно-Сахалинск воспринимались как место туристическое. Задача проходящей в Совете Федерации выставки — рассказать о планах развития города: благоустройство, организация пространства, формирование комфортной городской среды, инвестиционные проекты.

В фокусе внимания экспозиции история Южно-Сахалинска, его экономика, население, экология. Продемонстрированы инвестиционные площадки в области жилищного строительства, которые планируется реализовывать в ближайшее время.

В открытии выставки приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ.
Валентина Матвиенко отметила высокий уровень организации выставки, по её словам, Южно-Сахалинск становится современным и перспективным городом.

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