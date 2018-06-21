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Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья

Георгия Балакина заподозрили в получении почти 500 тысяч долларов

21 июня, PrimaMedia. По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан Георгий Балакин, заместитель начальника управления контроля таможенных рисков Филиппа Золотницкого. Балакина заподозрили в получении почти 500 тысяч долларов. По информации другого источника, оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного силовиками по выявленным фактам масштабной контрабанды в регионе деятельности ДВТУ, сообщает провэд.рф.

Напомним, что по делу проходят предприниматель Родион Тихонов и ряд таможенников, в числе которых первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров, который был задержан в марте этого года. Согласно постановлению суда, Федоров будет находиться в следственном изоляторе до 19 августа.

Начальник Балакина, Филипп Золотницкий, возглавил управление контроля таможенных рисков в апреле текущего года. До этого он руководил главным аналитическим управлением ФТС РФ, в структуру которого впоследствии вошло управление контроля таможенных рисков. Он также успел побывать главой управления рисков и оперативного контроля, которое влилось в аналитическое управление в 2016 году.

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