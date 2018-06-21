На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

Мультимедийная выставка "От великих потрясений к Великой Победе 1914 - 1945". Фото: сайт проекта "Россия - моя история"

Согласно прогнозам, уже в этом году жители и гости города смогут увидеть знаменитую экспозицию

21 июня, PrimaMedia. Ремонт здания во Владивостоке на ул. Аксаковская, 12, для проекта "Россия – моя история" оценили в 143 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен Приморский краевым центром народной культуры на сайте государственных закупок. Откроется приморский филиал проекта в здании, где ранее находились музей современного искусства и библиотека ДВГТУ, сообщает ИА PrimaMedia.

Что же там увидят жители и гости Владивостока? Как рассказали в центре народной культуры, в данный момент сложно сказать, какие именно экспозиции развернутся в приморском филиале, сейчас первоочередной задачей стоит ремонт здания. Ориентировочно – это будут четыре основные выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — Моя история: 1945—2017", а также региональный контент об истории Приморского края.

По опыту других городов, где уже во всю работает данный проект, после ремонта в здании установят мультимедийное оборудование. Это будут сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. Для подготовки экспозиций планируют использовать приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Стоит понимать, что проект "Россия – моя история" – это не только выставочный зал, но и место, где будет проходить масса мероприятий, начиная от семинаров, конференций и концертов, заканчивая кинопоказами, театральными встречами и встречами с интересными людьми.

– Уверен, что опыт уже открытых исторических парков поможет сформировать подходящую и интересную программу для посетителей во Владивостоке. Основой уклон будет сделан на образовательные проекты для молодежи, для школьников, для студенчества, а также для более взрослого населения. Парк в первую очередь ориентирован на людей от 12 до 35-40 лет, однако замечено, что люди старшего поколения также с удовольствием пользуются мультимедийными возможностями для того, чтобы узнать что-то новое об истории России, – рассказал представитель пресс-службы проекта "Россия – моя история" Александр Тарасов.

Примечательно, что изначально проект представлял собой серию популярных мультимедийных выставок, которые ежегодно разворачивались в московском манеже в День народного единства – 4 ноября. Он настолько полюбился народу, что в 2015 году в 57 павильоне ВДНХ была открыта постоянная экспозиция. Сейчас проект насчитывает 16 филиалов в разных городах России. Уникальность парка "Россия — Моя история" заключается в том, что история нашей страны здесь показана панорамно и при помощи современных технологий. Это 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации и 270 метров "живой ленты" истории.

Сроков открытия владивостокского филиала пока нет, однако он уже появился на карте основного сайта проекта и, как нам рассказали по секрету, велика вероятность, что уже в этом году первые посетители смогут оценить масштаб данного парка и узнать что-то новое из истории нашей страны.

Напомним, это не единственный крупный проект, который планируется реализовать во Владивостоке. Так, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ в марте этого года президент России Владимир Путин предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов.

По словам главы государства, это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и для людей всех возрастов. Он также отметить, что первый такой проект будет реализован во Владивостоке, а только после этого в других регионах страны.

Предполагается, что владивостокский комплекс объединит в себе филиалы Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Сейчас рассматривают варианты площадок для размещения выставочного центра, причем, как пишут некоторые СМИ, один из них – это участок по адресу Аксаковская, 3, как раз напротив будущего центра "Россия – моя история.

Между тем, филиал Эрмитажа должен был открыться во Владивостоке еще в 2017 году. Тогда под него выделили историческое здание по адресу Светланской 38/40, разработали план проекта реконструкции и даже определили с помощью аукциона подрядчика. Однако строение до сих пор не отремонтировано.

Филиалы Третьяковской галереи и Русского музея так же планировалось открыть отдельно. Третьяковку хотели разместить рядом с Приморской картинной галереей, по адресу Алеутская, 12, а Русский музей должен был обосноваться по адресу Аксаковская, 12, в библиотечном корпусе ДВФУ, где теперь хотят реализовать проект "Россия – родина моя".