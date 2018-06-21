Еще три находкинские семьи этим летом переедут из барака благодаря "Терминалу Астафьева". Фото: Наталья Ларкина для ИА PrimaMedia

Еще три находкинские семьи этим летом переедут из барака благодаря «Терминалу Астафьева»

Будущие новоселы выберут новое комфортное жилье на свое усмотрение

21 июня, PrimaMedia. "Терминал Астафьева" в Находке в ближайшее время переселит еще три семьи в комфортные и благоустроенные квартиры из старого ветхого дома барачного типа по адресу: улица Астафьева, 3. Договоры о приобретении квартир за счет компании были подписаны накануне, 20 июня, будущие новоселы приступили к подготовке необходимых документов и выбору нового места жительства, которое приобретет стивидорная компания, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в микрорайоне изначально было более 30 семей, которые проживали в бараках 1940-х годов постройки, признанных аварийными, согласно проведенной экспертизе. При этом ждать своей очереди на расселения по государственной программе людям необходимо было бы 5 лет. Именно поэтому ОАО "Терминал Астафьева" обязался на условиях государственно-частного партнерства решить остро обозначенную проблему. Планируется, что до конца 2018 года все жители дома на ул. Астафьева, 3, получат ключи от новых квартир, в следующем году завершится расселение и соседнего барака по адресу: ул. Астафьева, 5. ОАО "Терминал Астафьева" выделил 90 млн рублей на 2-летнюю программу по улучшению жилищных условий горожан.

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Ранее новоселье уже отметили три семьи, которые еще вчера варили обед на общей кухне, а в туалет ходили на улицу. Сейчас, по признанию самих новоселов, условия жизни перешли на качественно новый уровень.

"Я 49 лет прожила в бараке на ул. Астафьева, 3. Сначала жила там с мамой, потом с ребенком. И вот сыну уже 26 лет, в этом году он с женой отмечает год совместной жизни, и какой прекрасный подарок мы получили от "Терминала Астафьева" — не хватает слов благодарности. Мы до последнего не верили в то, что это происходит с нами, да еще так быстро. По договору, мы сами выбирали квартиру, в которую хотим переехать. И с момента, как мы остановили свой выбор на этой квартире, до самой сделки прошло не больше двух недель. Словами не передать эти чувства, которые мы сейчас испытываем, когда спустя столько лет жизни в двух комнатах в бараке наконец-то появилась собственная квартира с двумя комнатами, туалетом, душем, отдельной, хоть и небольшой, кухней", — делится Алла Петречук.

Алла Александровна смеется, что пока выбирали квартиру, чуть войну не развязали с сыном, в итоге довольны остались все — удобный район, хорошая планировка с несмежными комнатами, плюс прошлые хозяева оставили всю мебель в квартире, так что переезд оказался очень комфортным.

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