Общество. 18:55

Школьник из Владивостока решился продавать лепестки роз, чтобы накопить на велосипед

Неравнодушные горожане объединились, чтобы помочь тринадцатилетнему парню исполнить его мечту

21 июня, PrimaMedia. Неравнодушные жители Владивостока, впечатленные трогательной историей тринадцатилетнего мальчика, продававшего лепестки роз на станции "Угольная", объединились ради исполнения детской мечты, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы купить горный велосипед, тринадцатилетний Рома брался за любую работу

Чтобы купить горный велосипед, тринадцатилетний Рома брался за любую работу. Фото: Александр Сеселов

Рома Ананко всю жизнь мечтал о горном велосипеде, но мечта стоила около 30 тысяч, а взять такие деньги школьнику было негде. Но, как говорится, одно дело мечтать, а другое – что-то делать. Вот он и решил действовать: вооружился бутонами роз из домашней теплицы и вышел их продавать по цене – 40 копеек за один лепесток.

— Я встретил Рому на рынке, где он продавал лепестки. Мне стало интересно, и я решил выяснить, зачем он работает и на что копит, – рассказал Александр Сесенов. – Оказалось, что его большая мечта – это горный велосипед, на который он зарабатывает уже не первый год. Сначала не знал, каким образом ему помочь. Купить все лепестки или просто дать денег – мне казалось не самым лучшим вариантом. Я даже попробовал продавать вместе с ним, но, в конечном итоге, сфотографировал и записал видеоролик с Романом, которые потом разослал по своим контактам.

По словам Александра, дальше история начала напоминать фильм "Ёлки" – помочь ребенку захотели не только владивостокцы, но еще и жители Уссурийска, Сахалина и даже Томска! Благодаря "сарафанному радио" на контакт с Александром вышел президент федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов, который также захотел помочь школьнику.

— О Роме узнал от знакомой из департамента по делам молодежи Приморского края, решил во всем разобраться и связался с Александром, который как раз уже занимался сбором средств на покупку велосипеда, – поделился Денис Горбунов. – Меня очень заинтересовал этот случай, потому как парень, мечтая о велосипеде, не просто об этом говорил, а начал что-то делать. Лично мне – это очень знакомо. Если что-то хочешь изменить, нужно что-то делать, а не только об этом говорить.

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И вновь история разлетелась по социальным сетям и, буквально за сутки, сообщество велосипедистов приняло решение сделать мечту школьника реальность.

– Увидел в социальных сетях фотографию мальчика, который копит на свою мечту, показал друзьям, и мы решили, что не должно быть социального велосипедного неравенства и парню просто необходим его личный байк, – рассказал представитель сообщества велосипедистов Владивостока, попросивший не указывать в материале свое имя.

Сказано – сделано, новенький горный велосипед ждет субботы, 23 июня, чтобы обрести своего хозяина. Дата выбрана не случайно, именно в этот день в нашем городе пройдет большой велопробег. По задумке организаторов мероприятия, велосипед вручат Роме перед открытием заезда, чтобы он мог принять участие в марафоне наряду с остальными участниками.

Стоит отметить, сам школьник еще не знает о готовящемся сюрпризе.

— Рома ходит в церковь, где учится на звонаря, поэтому рассказать ему радостную новость я еще не успела, – поделилась Виктория, мама Ромы. – Но уверена, что он будет в шоке. Хочется сказать большое спасибо всем, кто сделал мечту моего сына реальностью. Я не ожидала, что столько людей захотят ему помочь.

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