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Tele2 приготовила «Гол» для футбольных болельщиков

Спецтарифы включают пакет минут для звонков в любые страны мира и по России, предусматривают нотификацию на английском и китайском языках

21 июня, PrimaMedia. Tele2 представил специальные тарифные предложения для болельщиков, которые приезжают из Европы, США, Канады и Китая на главное футбольное событие года. "Гол" и "Супер Гол" включают пакет минут для звонков в любые страны мира и по России, предусматривают нотификацию на английском и китайском языках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Предложения для футбольных болельщиков включают выгодные условия для международных и междугородних звонков, мобильного интернета и действуют по всей России. За двухнедельную плату 20 долларов, или фиксированные 1260 рублей, пользователи предложения "Гол" получают 15 минут международных звонков и 100 минут на все номера России. Кроме того, болельщикам также доступны 10 Гб интернет-трафика на 4G-скоростях.

Оператор также подготовил для футбольных фанатов предложение "Супер Гол" с расширенным объемом услуг и абонентской платой 30 долларов, или 1890 рублей в месяц. Оно включает 30 минут для звонков в любые страны мира и 200 минут на все российские номера. Абоненты могут скачивать до 20 Гб интернет-трафика.

Предложения "Гол" и "Супер Гол" позволят болельщикам свободно пользоваться услугами связи во время переездов между городами проведения футбольного первенства. Все входящие звонки бесплатны и не расходуют пакет включенных минут. В поездках по России мобильный трафик расходуется из пакетов в 10 и 20 Гб соответственно. Пользователям также предоставляется безлимитный доступ к главному сайту футбольного турнира Welcome2018.com.

Все клиенты получают информационную поддержку на английском и китайском языках. Кроме того, абоненты Tele2 могут воспользоваться бесплатной круглосуточной помощью по медицинским, юридическим и справочным вопросам на любых языках. Для этого достаточно обратиться в центр поддержки болельщиков, позвонив по бесплатному номеру 88007757688.

Подключить тариф можно в точках продаж Tele2 на вокзалах, в аэропортах, гостиницах, торговых центрах и самых посещаемых местах городов, где проходит первенство. Подробная информация о предложениях Tele2 для болельщиков по ссылке.

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