Строители Приморья рассказали главе региона о причинах кризиса в отрасли

Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Александр Сафронов

Существенным сдерживающим фактором развития в регионе является низкая стоимость строительных услуг

21 июня, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с представителями строительной отрасли края. На совещании обсудили меры поддержки местного строительного рынка: застройщиков, производителей строительных материалов, саморегулируемых организаций в сфере капитального ремонта домов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Это уже вторая встреча региона со строителями. На первой – в мае 2018 года – принято решение создать специальный ресурс, куда представители отрасли могут направлять информацию о проблемах, возникающих при строительстве, а также предложения по улучшению условий работы градостроительной сферы Приморья.

Как сообщил директор департамента градостроительства Максим Веденев, на форум уже поступили первые обращения. Один из самых важных вопросов – о поддержке местных производителей стройматериалов – задали представили саморегулируемой организации "Альянс строителей Приморья". Глава департамента рассказал, что в данный момент регион предоставляет малому и среднему бизнесу, занятому в производстве, специальные субсидии.



Директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев. Фото: Александр Сафронов

"Самая востребованная мера поддержки – субсидия на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа. Максимальный годовой размер финансирования по данной услуге составляет 3 млн рублей", – рассказал он.

Также для содействия бизнесу в крае создан Гарантийный фонд, который предоставляет предпринимателям доступ к кредитным ресурсам банков-партнеров. Кроме того, прорабатывается вопрос об установлении пониженной ставки налога на прибыль, уплачиваемый в краевой бюджет, для организаций, занятых в сфере строительства и используемых строительные материалы региональных производителей.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство края намерено оказывать всяческую поддержку местным производителям.

Отмечено, что с января 2019 года в России будут установлены базовые цены на строительные материалы для компаний, осуществляющих строительство за счет бюджетных средств. Организации могут подать заявку на включение в перечень предприятий, чья продукция будет учтена при формировании цен. Сейчас в реестр уже внесены более 40 приморских организаций.

Также участники встречи обсудили проблемы, связанные с работой теневого рынка стройматериалов и возможностью создания в крае специального центра проведения лабораторных испытаний, который позволит застройщикам обезопасить себя от некачественных строительных материалов и фальсификата.

Кроме того, поднят вопрос об остром кадровом дефиците в отрасли. По словам главного инженера ПАО Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" Юрия Стефашина, сейчас существенным сдерживающим фактором развития отрасли в Приморье является низкая стоимость строительных услуг.

"Перед саммитом АТЭС были серьезно – примерно на 40% – снижены наценки на строительные работы, в итоге многие специалисты ушли в теневой рынок. Мы потеряли не только рабочих, но и инженерный состав. Необходимо пересмотреть ценовую политику, иначе никто не пойдёт к нам. Мы можем работать, но остро нужны специалисты", – подчеркнул он.

Отмечено, что по аналогии с формированием единой цены на строительные материалы в перспективе планируется также установить единую стоимость строительных работ, что позволит урегулировать данную проблему.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в ближайшее время в крае будет развернуто строительство крупных объектов – больниц, стадионов, спортивных комплексов.

"Уже начинается строительство нефтехимического завода, портов Вера и Суходол. Объём очень серьёзный, нужно, чтобы мы справились", – заявил глава региона.

Напомним, Андрей Тарасенко уделяет особое внимание решению проблемных вопросов, связанных с развитием градостроительной отрасли Приморья. Ранее врио губернатора подчеркивал, что сегодня одна из главных проблем на Дальнем Востоке – отток населения. Во многом причиной нежелания людей оставаться в регионе является высокая стоимость жилья. Необходимо строить квартиры по доступной цене, при этом при возведении домов должна создаваться и вся сопутствующая инфраструктура – парковки, детские площадки, зоны отдыха.

По словам главы края, региону нужны компетентные, готовые качественно работать специалисты, однако в крае "нет строительного эшелона". Вместе с тем, очень важно привлекать к работе именно местные компании, ведь это дает возможность обеспечивать рабочими местами приморцев и пополнять региональный бюджет.