AUTOBACS - моторное масло для любых дорог

Японские масла AUTOBACS. Фото: предоставлено "Акира Оил"

За счёт оптимального пакета присадок масло помогает автомобилю быть энергичнее, а двигателю — эффективнее

2 июля, PrimaMedia. Компании "Акира Оил" и AUTOBACS SEVEN 20 апреля в Токио подписали соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ. "Акира Оил" начала импорт в Россию сразу нескольких товарных групп, сообщает ИА PrimaMedia.

В настоящий момент российскому рынку представлены новые полностью синтетические масла AUTOBACS. Продукт разработан и производится непосредственно в Японии на современных заводах известных японских нефтеперерабатывающих компаний.

Японская нефтяная компания Cosmo Oil Co., Ltd.. Фото: предоставлено "Акира Оил" Промышленная зона Mizushima. Фото: предоставлено "Акира Оил" Промышленная зона Mizushima. Фото: предоставлено "Акира Оил" Токийская энергетическая компания. Фото: предоставлено "Акира Оил" 1 / 4

На данный момент российский рынок продолжает испытывать потребность в высококачественных маслах из Страны восходящего солнца по доступной цене. Высокая доля японских автомобилей в автопарке россиян рождает повышенный спрос на японские масла с пакетом присадок, максимально подходящие для эксплуатации их "железных коней".

Масла AUTOBACS превосходят последние международные стандарты API SN, ILSAC GF-5. По тестам, масла из нашей линейки на 2% снижают расход топлива по сравнению с маслами, соответствующими стандарту ILSAC GF-5 и обеспечивают вдвое большие показатели по защите двигателя от износа!

Ассортимент синтетических энерго— и ресурсосберегающих всесезонных масел AUTOBACS готов полностью удовлетворить запросы клиентов. Нужное решение для двигателя своего авто смогут найти владельцы легкового и грузового транспорта, минивэнов и автобусов, гибридов и джипов, миникаров и автомобилей с турбонаддувом.

Оптимальные характеристики этих высококачественных смазок позволяют им работать в тяжёлых климатических условиях, при высоких и низких температурах, обеспечивая лёгкий запуск и надёжную работу двигателя.

Масла AUTOBACS выдерживают значительные интервалы между заменами, не снижая качества защиты механизмов от преждевременного износа и предотвращая образование отложений.

Ассортимент продукции на первом этапе представлен в ёмкостях по 1, 4, 20 и 200 литров, с четырьмя различными вязкостями 0W-20, 5W-30, 0W-30 и 5W-40. Продукт упакован в жестяную банку, которую невозможно подделать.

Справка: Компания Autobacs Seven Company, Limited — владелец крупнейшей в Японии сети автомаркетов. Более чем за 70 лет работы создала себе безупречную репутацию в Стране восходящего солнца, поэтому местные автолюбители не только покупают здесь запчасти, "расходники" и аксессуары, но и доверяют фирме постпродажное обслуживание своих машин. Рыночная капитализация компании AUTOBACS превысила 1,25 млрд долларов США. Имеет филиалы в странах Азии и во Франции.

Компания "Акира Оил" – российский импортер смазочных материалов и автотоваров из Японии, США, ЮВА с 2006 года. Официальный дистрибьютор компаний "Идемитсу Лубрикант Рус", PIAA, Koga Chemical Ltd., Cam2. Владеет собственными брендами Livcar, Akira.