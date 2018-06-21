Врач. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Звания «Отличник здравоохранения» удостоены 25 врачей из Приморского края

Приказ о награждении приморских врачей подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова

21 июня, PrimaMedia. 25 врачей из Приморского края удостоены высокой ведомственной награды – звания "Отличник здравоохранения". Приказ о награждении приморских врачей подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Торжественная церемония вручения наград состоялась 20 июня в рамках ежемесячного совещания с главными врачами региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Вручая награды, директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин отметил, что ведомственных наград удостоены специалисты, отмеченные за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

"В Приморском крае работают профессионалы своего дела, талантливые врачи, которые ежедневно стоят на страже здоровья приморцев. Важно, что их работа оценена не только на региональном уровне, но и на федеральном", – сказал Андрей Кузьмин.

Помимо знаков "Отличник здравоохранения" врачам Приморья были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за подписью министра здравоохранения России. Таких наград удостоен 241 человек.

Отметим, что в торжественной обстановке глава ведомства Андрей Кузьмин вручил главному внештатному пульмонологу департамента здравоохранения Михаилу Киняйкину Благодарность Губернатора Приморья. Специалист отмечен за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения.

Андрей Кузьмин напомнил собравшимся о том, что важнейшая задача, которую озвучил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, – обеспечить доступность современной, качественной медицинской помощи.

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