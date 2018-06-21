Озеленение города. Фото: ИА PrimaMedia

Дума Владивостока одобрила порядок публичных слушаний по проектам благоустройства города

На внеочередном заседании думы депутаты утвердили проведение общественных обсуждений изменения городской среды

21 июня, PrimaMedia. Депутаты Думы Владивостока сегодня, 21 июня, на внеочередном заседании единогласно одобрили порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории Владивостокского городского округа. Ранее регламент обсудили на заседаниях все думские комитеты, сообщает ИА PrimaMedia.

Председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская объяснила важность принятия новых правил благоустройства территории Владивостокского городского округа:

— Это большой и многогранный нормативный документ, который регламентирует множество сфер городской жизни: это и озеленение, и размещение рекламных конструкций, и оформление фасадов, и обустройство детских, спортивных площадок, автостоянок и парковок, и организация пешеходных коммуникаций и многое другое. Наш комитет провел несколько заседаний по поводу регламента принятия новых правил благоустройства. Администрация города внесла в него соответствующие корректировки. После того, как Дума города Владивостока примет проект правил благоустройства в первом чтении, документ будет вынесен на публичные слушания. Уверена, что горожане примут активное участие в его обсуждении, так как этот документ напрямую касается каждого жителя города. Надеемся, что в итоге у нас получится хороший, полноценный, рабочий муниципальный правовой акт.

В своем докладе председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис отметила, что проект МПА разработан и внесен в Думу города Владивостока администрацией города. Документ определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории Владивостокского городского округа и общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила.

— Думские комитеты уже подробно обсудили новые правила благоустройства. В них говорится о благоустройстве придомовых территорий, создании условий в городе для маломобильных групп населения и многом другом. Также мы обсудили порядок проведения публичных слушаний по новым проектам благоустройства. Вся процедура слушаний должна занимать один месяц: от опубликования проекта до вынесения решения по его поводу. В общественных обсуждениях проектов принять участие смогут все неравнодушные жители Владивостока, которые хотят видеть свой город чистым, красивым и благоустроенным, — прокомментировала Роза Чемерис.

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