Больше революций в голове: ТОП самых ярких событий МедиаСаммита-2018

МедиаСаммит-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Чем запомнился главный медиафорум Дальнего Востока – в обзоре ИА PrimaMedia

22 июня, PrimaMedia. Дальневосточный МедиаСаммит-2018 в пятый раз прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. В этом году форум существенно расширил формат: больше областей, направлений и революций в голове. Гостей мероприятия ожидала насыщенная программа, включающая более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Реальные результаты, новые рекорды и последние тренды – ИА PrimaMedia предлагает подборку самых ярких событий главного медиафорума региона.

Рекорд установлен

Пять лет подряд Дальневосточный МедиаСаммит во Владивостоке создаёт в кампусе ДВФУ "коммуникационный узел": журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собираются на отраслевой площадке в небывалой для Дальнего Востока концентрации.

Впервые МедиаСаммит прошел в июне 2014 года, с тех пор встречаться на Русском острове стало у журналистов доброй ежегодной традицией. В 2017 году на форум зарегистрировалось 2,5 тысячи человек, однако всего мероприятия МедиаСаммита-2017 посетило около 5 тысяч.

В этом году юбилейный Дальневосточный МедиаСаммит поставил рекорд по количеству участников. На форум зарегистрировалось 4,8 тысяч человек, посетили мероприятие около 6 тысяч человек.

Организаторы подготовили для гостей саммита более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев, советский и российский журналист, телеканал Russia Today Александр Гурнов, директор по продуктовым и медиакоммуникациям Mail.Ru Group Анастасия Жбанова, пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, заместитель редактора интернет-издания Meduza Александр Поливанов, исполнительный продюсер канала "Дождь" Светлана Гуляева, директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин и др.

Второй год подряд почетным гостем Дальневосточного МедиаСаммита становится полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В этом году на полях форума полпред провел три неформальные встречи: с дальневосточными блогерами, главными редакторами ведущих СМИ и российскими писателями.

Второй год подряд почетным гостем Дальневосточного МедиаСаммита становится полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото: ИА PrimaMedia На встрече с Юрием Трутневым. Фото: ИА PrimaMedia На встрече с Юрием Трутневым. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Насыщенная программа мероприятия включала несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секции телевизионной и радиожурналистики, секции для сотрудников пресс-служб. Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.



Гость МедиаСаммита-2018 Александр Гурнов. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Юбилейный МедиаСаммит вызвал большой интерес у российского медиасообщества: мероприятию было посвящено 1104 сообщений в СМИ, при чем более 170 из них вышло на федеральных информационных ресурсах и 8 сообщений — в зарубежных. Большое внимание мероприятию уделили пользователи социальных сетей — 1215 упоминаний о мероприятии сделали пользователи Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм, Инстаграм и Твиттер. Наиболее часто упоминаемой персоной в сообщениях о Дальневосточном МедиаСаммите стал полпред президента Юрий Трутнев. На втором месте по цитируемости — заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, на третьем – врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Тихоокеанский этап развития России

Тема пятого МедиаСаммита –"Тихоокеанский этап развития России. Люди. Бизнес. Медиа. Идеи". Участники одноименной пленарной дискуссии сошлись во мнении, что освещение журналистами процесса развития региона, создаваемых в нем механизмов для бизнеса и инвестиций, историй успеха имеет огромное значение для его будущего процветания.

Пленарная дискуссия. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Тихоокеанский этап развития России". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Тихоокеанский этап развития России". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Пленарную дискуссию открыл проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. Он поприветствовал участников медиасаммита, отметив, что роль медиа в ускоренном развитии Дальнего Востока огромна.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов отметил, что развитие Дальнего Востока очевидно – в регионе создаются десятки новых предприятий, а темпы роста экономики уже несколько лет выше среднероссийских. При этом, отметил он, развитие идет не такими быстрыми темпами как хотелось бы. Добиться этого поможет введение курса истории присоединения Сибири и Дальнего Востока в школьную программу, существенное усиление подготовки востоковедов, изучения разных аспектов развития региона. Общественное сознание должно избавиться от понятия "желтой угрозы", перестать бояться развития сотрудничества с Азией.

Важным посылом развития человеческого капитала в регионе, привлечения в него новых жителей должно стать осознание ими себя в роли освоителей, первопроходцев, отметил Караганов. Само стремление России в Азию имеет под собой как исторические и культурные предпосылки, так и стратегический потенциал, считает он.

— Главным конкурентным преимуществом региона должно стать слияние преимуществ географического положения Дальнего Востока с научно-технологическим потенциалом Центральной Сибири. И России необходима еще одна столица — сибирско-тихоокеанская. И часть ведомств нужно перевести сюда, — заключил Сергей Караганов.



Сергей Караганов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

По мнению заместителя министра связи РФ Алексея Волина существенным конкурентным преимущество Дальнего Востока в АТР должны стать цифровые технологии.

— Это та сфера, где наиболее динамично появляются новые продукты, меняются лидеры и постоянно появляются новые ниши. Преимущество этой сферы – в неограниченном географическими границами количестве рынков и потребители по всему миру, — отметил Волин.



Алексей Волин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

По его словам, у Дальнего Востока есть огромный потенциал для того, чтобы стать лидером цифрового рынка в АТР. В регионе создается соответствующая инфраструктура, например, цифровым телевидением покрыто 98% территории, количество базовых станций втрое больше, чем по стране. Еще одно приоритетное направление, без которого невозможен рывок – подготовка кадров для цифровой экономики. Причем не только для себя, но и для стран АТР.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе дискуссии высказал свое мнение о том, как привлечь людей на Дальний Восток.

— Сегодня Владивосток уже считается первым городом Европы в Азии. Как Петр I прорубал окно в Европу, так и президент России Владимир Путин сегодня направляет развитие страны на Восток. Наша задача сегодня – повысить качество жизни каждой приморской семьи. Обеспечить высокую заработную плату, доступное жилье, современную инфраструктуру. Тогда сюда будут люди приезжать, и никто не уедет, — сказал глава региона.



Андрей Тарасенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Для того чтобы приморцы не уезжали из региона, а край прирастал новыми жителями, уже многое сделано, отметил он.

— Скоро у нас будет открыт музейный комплекс с филиалами Эрмитажа и Русского музея, уже открыта Приморская сцена Мариинского театра. Мы сконцентрировали у себя все новые технологии, в том числе в гражданском судостроении. Уже сегодня наш завод "Звезда" имеет заказы на постройку 118 судов на ближайшие пять лет. Осенью мы откроем центр ядерной медицины. В регионе сегодня сконцентрированы и новые технологии машиностроения, и современные системы обучения специалистов, – рассказал Андрей Тарасенко.

Глава Приморья призвал журналистов помогать региону донести до всего мира, что сейчас в Приморье создается будущее.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметил, что для журналистского сообщества страны Дальний Восток является очень важным направлением для развития отношений с журналистским сообществом стран Азии. Он поблагодарил организаторов Медиасаммита, отметив, что форум во Владивостоке с каждым годом становится все интереснее, а журналисты со всей России гордятся тем, что побывали на нем.

Реальные результаты ТОРов и СПВ

Об эффективности специальных налоговых режимов, которые помогают реализовывать инвестиционные проекты, рассказали участникам МедиаСаммита-2018 резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Резиденты представили реальные результаты деятельности бизнеса в условиях существующих экономических режимов. В число спикеров вошли руководители компаний "ДНС Групп", "ДВ-Инжиниринг", "Композитное кораблестроение", "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и "Терра", в том числе представители общественных организаций и власти — врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, глава города Владивостока Виталий Веркеенко и председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов выразил благодарность каждому инвестору, ставшему резидентом территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а на сегодняшний день таковых уже 980, за смелость в принятии решений, которые помогают региону развиваться ускоренными темпами.

— У нас много экономических схем и эффектов, — отметил спикер, — но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня более 110 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект.

В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ, организованная при участии Минвостокразвития, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) и Приморского отделения Союза журналистов России.

В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Выставка автомобилей завода "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР). Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia В рамках МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 6

Экспозиция состояла из стендов предприятий, выпускающих продукты питания, электротехнику, автомобили, а также представлена макетом третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" и орудиями лова рыбы.

Завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Компания "Композитное кораблестроение". Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Парусник "Паллада". Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Парусник "Паллада". Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia 1 / 5

Продолжением МедиаСаммита стали пресс-туры на предприятия Приморского края, в рамках которых ведущие журналисты, блогеры и гости форума посетили компанию "Композитное кораблестроение", выполняющую строительство гражданского флота нового поколения, завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР), судостроительный комплекс "Звезда" и парусник "Паллада".

Новые идеи для медиа

По традиции большая часть программы МедиаСаммита была посвящена новым трендам и идеям для медиа. Федеральные эксперты делились своим опытом, на практике рассказывали, какие инструменты использовать для создания и продвижения интересного контента, как находить правильные форматы публикаций.

Заместитель главного редактора интернет-издания "Медузы" Александр Поливанов провел мастер-класс "Как найти правильный формат для медиа истории". По его словам, сегодняшние СМИ могут обходиться вообще без сайта – на смену им приходят соцсети.

— Если бы менялись только медиа, на нас бы лился золотой дождь из денег, но меняется все. Люди ушли в телефон, 77 % потребления "Медузы" с мобильных.

У нас конкуренция со всеми: с семьёй, с игрой в мобильном телефоне,с деловыми письмами, с работой. Это делает нашу жизнь сложной, но нужно меняться и понимать, что наши конкуренты — все вокруг.

Чтобы выдерживать конкуренцию, мы стали гибче: продукт стали делать вместе с журналистами разработчики и дизайнеры. Это как будто ты задействуешь все отделы мозга одновременно, — рассказал Александр Поливанов.

Мастер-класс Александра Поливанова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс Александра Поливанова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 2

О способах монетизации трафика и принципах работы в соцсетях рассказал директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин.

Единственное, что вы должны запомнить: все нововведения должны упрощать работу, приносить трафик, освобождать руки сотрудников и приносить прибыль. Если изменения этому не ведут, то они ведут в тупик,

— отметил Родион Скрябин.

Родион Скрябин. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс Родиона Скрябина. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс Родиона Скрябина. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Настоящий аншлаг собрала секция "Интернет-СМИ: Новые тренды, качественный контент и всемогущая дистрибуция", где приняли участие Андрей Цыпер из Rambler&Co, медиаэксперт Сергей Паранько, Глеб Фёдоров из Russia Beyond, Михаил Кетько из "Интерфакс" и Александр Охрименко, NaDv.

Глеб Фёдоров поделился трендами в работе с иностранной аудиторией, на которую ориентирован их проект. В основном, это европейская аудитория. Из свежих трендов в мультимедиа:

чаще вирусными роликами становятся сложные ролики, про сложные темы.

необходимо меньше подстраиваться под алгоритмы в пользу качественного контента

инностранной аудитории стал меньше интересен контент со стереотипами о России — про шапки ушанки и прочее. Аудитория стала более подкованной.

Участники МедиаСаммита. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Участники МедиаСаммита. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

О том, как привлечь многотысячную аудиторию, которая сегодня перевалила за 65 тысяч, как "вещать, чтобы купили", и о лайфхаках телевидения рассказала исполнительный продюсер телеканала "Дождь" Светлана Гуляева. Оказалось, что особое внимание стоит уделять работе в социальных сетях для продвижения платного контента. Репортаж, интервью или даже арт-видео должны иметь разный формат как для групп в "Вконтакте", так и для "Одноклассников", то есть из часа эфирного времени необходимо создать новость для социальных сетей на несколько минут. Такой подход телевизионщики назвали "паук".

— Сегодня мы столкнулись, с тем, что люди не привыкли смотреть долго и много, за короткий ролик в сетях подписчики понимают, о чем была речь, и не видят смысла проходить к полной версии, которая уже платная.

Именно поэтому сегодня задача тех, кто компанует формат в сети — давать больше недосказанности, оставлять загадку и тем самым завлекать своего зрителя на официальный канал,

— отметила Светлана Гуляева.

Светлана Гуляева. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Мастер-класс исполнительного продюсера телеканала "Дождь". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 2

Серию мастер-классов для печатных СМИ по традиции провел секретарь Союза журналистов России, редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин. На ярких примерах и общении с аудиторией Касютин рассказал, как должна выглядеть идеальная газета: каким образом лучше распределить и оформить анонсы, нужны ли слоганы печатному изданию, что из себя представляет внутренняя полоса издания.

Открытый диалог СМИ и НКО

Одной из ключевых тем Дальневосточного МедиаСаммита -2018 стала благотворительность – точнее, отношения некоммерческих организаций и СМИ. В течение двух дней приезжие и приморские эксперты провели в общей сложности 9 дискуссий, посвященных очевидным и скрытым для постороннего взгляда проблемам взаимодействия благотворительных фондов с общественностью, органами власти, а зачастую – и с благополучателями.

Эксперт проекта "Все вместе против мошенников" Людмила Геранина рассказала, чем опасно объявление благотворительного сбора с указанием номера банковской карты благополучателя и какие способы сбора считаются надежными.

"Собирать на карту нельзя просто потому, что данные благополучателя в открытом доступе привлекают внимание не только благотворителей, но и криминала. Это может быть просто опасно для жизни! – объяснила эксперт.



Людмила Геранина. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Помимо откровенного криминала у благотворительных фондов есть серьезная проблема с не столь явными, но не менее опасными недобросовестными "конкурентами" — мошенники, которые собирают деньги в коробки на улицах и в общественном транспорте вредят репутации добросовестных организаций. Поймать их за руку на обмане не так-то просто – лжеблаготворители подстраховываются несколькими реальными историями помощи, предъявляют необходимые документы, имеют сайты.

Открытый диалог между СМИ и НКО. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Открытый диалог между СМИ и НКО. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Экспертами дискуссий выступили руководитель благотворительного фонда "Владмама" Ольга Романова, представитель фонда "Даунсайд АП" Александр Боровых, онкопсихолог Екатерина Печуричко, член Общественного совета при Минвостокразвития РФ Сергей Габестро, представитель фонда ВВН Дарья Райчук, руководитель АНО "Гражданские медиа" Ксения Божок.

В ходе дискуссий сотрудники некоммерческих организаций Приморья получили рекомендации, как грамотно продвигать свои проекты в СМИ и социальных сетях, на что стоит обратить внимание, формируя очередные запросы о помощи к потенциальным благотворителям, как измерить эффективность социальных проектов и составить заявку на получение гранта. Также на секции "СМИ и НКО" был представлен федеральный конкурс журналистских работ "Я — Созидатель", непосредственно адресованный некоммерческим организациям и журналистам, пишущим о них.

Мощный бизнес-блок

В этом году организаторы МедиаСаммита сделали акцент не только на медиа-сфере, но и подготовили мощный бизнес-блок. В течение двух насыщенных дней форума обладатели платных пакетов участия посетили мастер-классы и воркшопы по маркетингу, брендингу, масштабированию и автоматизации бизнеса, PR и SMM.

Секция "Performance-marketing — делаем правильный SMM, считаем все показатели". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Performance-marketing — делаем правильный SMM, считаем все показатели". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Сознание участников перевернули мастер-классы от преподавателей Школы креативного мышления ИКРА: Ивана Дьяченко, "Переизобретаем бизнес на салфетке: как креативные методологии помогают придумывать сервисы, товары, услуги и даже целые бизнесы" и Дмитрия Рафальского, "Креативное мышление как компетенция будущего".

О сервисах, которые помогают отслеживать активности на сайтах конкурентов, поведал участникам мероприятия маркетолог интернет-агентства Texterra Тимур Фехрайдинов. Эксперт отметил, что для реализации успешной маркетинговой стратегии важно составлять контент-план публикаций на три месяца вперёд и делать их регулярно.

— Медиа-рынок развивается безумными темпами, и Дальневосточный МедиаСаммит — один из лучших способов все время быть в курсе происходящего. На своем мастер-классее я поделиться с коллегами опытом в создании контент-стратегий. Много раз наблюдал, как бизнес берется за контент-маркетинг бессистемно. Как итог — разочарование, — Тимур Фехрайдинов.

Руководитель направления новых медиа Yota Михаил Буданов провел мастер-класс "Великое противостояние в соцсетях 2010—2018. Кому нужны Call-to-action, кто ответит за падение вовлечения и зачем мы мучаем подписчиков".

Музыкальный менеджер, промоутер, PR и SMM специалист, основатель агентства "Line up" Зоя Скобельцына и эксперт Mail.ru Group Антон Данилов рассказали о комплексном продвижение мероприятий в социальных сетях. Основатели "Первого Парфюмерного" Мария Саух, Иван Саух и Анна Пошиваник помогли найти свою нишу в бизнесе и прокачаться в ней до небес.

Форум молодых журналистов и блогеров

Второй год подряд в рамках МедиаСаммита проходит Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media . В этом году более 500 школьников со всего Приморья приняли участие в обширной программе мероприятия. В течение двух дней юные журналисты посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию, знакомились с федеральными экспертами и приобретали новые навыки в написании текстов и введении социальных сетей.

Во второй день форума Приморский океанариум организовал экскурсию для юных журналистов и блогеров на безвозмездной основе. Ребята познакомились с уникальной фауной и флорой, а также масштабными экспозициями научно-образовательного комплекса.

Клуб молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Клуб молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Клуб молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Клуб молодых журналистов и блогеров TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Окончанием форума стала торжественная церемония награждения победителей конкурса для школьников и студентов "Открытие". Отметим, что победителем стал каждый из нескольких сотен ребят, получивших огромное подспорье для будущих достижений, массу полезных советов и навыков.