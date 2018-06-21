Молочка. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Торговые сети Приморья снизили цены на молоко

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин проинспектировал торговые сети в городе Артеме

21 июня, PrimaMedia. Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин совместно с представителями краевого департамента лицензирования и торговли Приморья 20 июня побывал в торговых сетях Артема. Во всех супермаркетах проводятся различные акции по снижению цен, сформирован список наиболее востребованных товаров для малообеспеченных граждан. Такие товары отмечены желтыми ценниками, приморские продукты – зелеными, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

В дискаунтере "Народный" десяток яиц можно приобрести за 37 рублей, литр хорольского молока стоит 77 рублей, гречка здесь продается по 25 рублей за килограмм, сахар – по 45 рублей. В супермаркете "Гурман" килограмм курицы стоит 73 рубля, бутылка растительного масла – 56 рублей, булка хлеба – 25. Ряд товаров по социальным ценам также можно приобрести в супермаркетах "Фреш-25" и "Три кота".

На полках магазинов сейчас можно увидеть молочную продукцию от местных производителей по доступным ценам. Это стало возможным благодаря договору, подписание которого инициировал глава Приморья Андрей Тарасенко.

"Мы видим, что условия договора соблюдаются, цены на молоко и молочную продукцию снизились, а оборот этих товаров увеличился. Эта работа будет продолжена, в ближайшее время будет подписано соглашение и с производителями мяса", – подчеркнул Валентин Дубинин.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу Андрей Тарасенко.

"Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя", – подчеркнул глава Приморья.

Отметим, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.

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