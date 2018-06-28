Общество. 15:15

Расценки для публикации предвыборных материалов

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов на досрочные выборы губернатора и депутатов ЗС ПК

28 июня, PrimaMedia. ООО "Прима Медиа" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на досрочные выборы губернатора Приморского края и дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6, назначенных на 9 сентября 2018 года, на сайте сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia", https://primamedia.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-53866 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 года, по следующим расценкам:

  • Обработка материалов заказчика (создание информационной статьи для публикации в новостной ленте на основе предоставленных материалов не более 5 000 знаков) – 15 000 рублей
  • Подготовка информационного сообщения с выездом журналиста на место (не более 5 000 знаков) – 20 000 рублей
  • Подготовка фоторепортажа (до 15 фотографий) – 25 000 рублей
  • Размещение материала в ленте новостей (не более 5000 знаков) – 20 000 рублей.
  • Закрепление материала на главной странице в рекламных блоках на сутки – 40 000 рублей
  • Размещение материала в блоке статей на 2-е суток – 60 000 рублей
  • Размещение баннера на сайте сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" сроком на 2 недели: Позиция 1 (главная страница) (размер 1200*100 pixl, 100% показов) – 77 600 рублей, Позиция 2 (просмотр новости) (размер 1200*100 pixl, 100% показов) – 110 400 рублей, Позиция 4 (главная страница) (размер 590*200 pixl, 100% показов) – 62 000 рублей, Позиция 3 (главная страница) (размер 1200*100 pixl) – 53 600 рублей, Позиция 3 (просмотр новости) (размер 280*430 pixl) – 86 940 рублей
  • Проведение Интернет-конференции – 100 000 рублей (продолжительность 7 дней)
  • Подготовка видео материала — стоимость 1 секунды 100 рублей (не менее 3-х минут)
  • Размещение готового видео материала в ленте новостей на сайте сетевого издания 1 секунда 150 рублей (не менее 3-х минут)
  • Проведение онлайн-интервью на сайте сетевого издания — стоимость 1 секунды 70 рублей (не менее 20 минут)
  • Создание брендированной страницы проекта для объединения новостей заказчика – 100 000 рублей

НДС не предусмотрен.

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