Застройщикам, использующим стройматериалы из Приморья, могут снизить налоги на прибыль

На совещании у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Фото: официальный сайт администрации Приморского края

Предложение приморских делороссов обрело форму проекта постановления администрации Приморского края

22 июня, PrimaMedia. Пониженную ставку налога на прибыль строительных организаций, использующих не менее 80% строительных материалов, изделий и конструкций приморских производителей, могут установить в Приморье. Соответствующий нормативный правовой акт подготовлен департаментом градостроительства Приморского края. Ранее с таким предложением на совещании у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко выступили представители Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщает ИА PrimaMedia.

Предложение приморских делороссов прозвучало 14 мая на совещании у врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко по вопросу повышения инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по направлению "Строительство". Его озвучил председатель промышленного комитета регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Дешпет.

Департаменту градостроительства Приморского края (и.о. руководителя Максиму Веденеву) в срок до 15 июля 2018 года было поручено подготовить проект нормативного правового акта администрации Приморского края по внесению изменений в Закон Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций", предусматривающий снижение налога на прибыль строительным организациям, применяющим при строительстве объектов 80 и более процентов строительных материалов, изделий и конструкций приморских производителей.

Как рассказал корр. ИА PrimaMedia и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, проект НПА к назначенному сроку подготовлен. Документ предусматривает определенные налоговые льготы для застройщиков, использующих строительные материалы, произведенные в Приморском крае, в объеме не менее 80%.

"Проект подготовлен и отправлен на проверку уполномоченные органы, в том числе в Федеральную антимонопольную службу", — сообщил Максим Веденев.

Как пояснил руководитель промышленного комитета регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Дешпет, целью совещания, на которое врио губернатора Андрей Тарасенко пригласил приморских строителей, проектировщиков и производителей стройматериалов, явилось обсуждение состояния строительной отрасли в Приморье, и выяснение ресурсов которыми она обладает в преддверии строительства запланированных объектов.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко (слева) и вице-губернатор Алексей Немков. Фото: официальный сайт администрации Приморского края Участники совещания. Фото: официальный сайт администрации Приморского края 1 / 2

— Планируется многое. В ближайшие 2 года заявлено порядка 300 млрд инвестиций в строительные объемы. Возникает вопрос, могут ли приморские компании освоить эти ресурсы, достаточно ли материалов в Приморском крае. Позиция врио губернатора в этом смысле регонально -ориентированная. Андрей Владимирович настроен на то, чтобы подряды получали региональные компании. Соответственно, налоговая база будет формироваться здесь. Точно так же должно обстоять дело со строительными материалами. Андрей Владимирович за то, чтобы строительные материалы в своей массе не завозились из Китая и с запада России, а производились в крае и чтобы предприятия-производители создавали новые рабочие места , повышали зарплату приморцам и увеличивали налоговые поступления здесь, — рассказал Алексей Дешпет.

На совещании производители и строители рассказывали руководителю края о своих проблемах. При этом Андрей Тарасенко попросил бизнесменов высказать свои предложения о мерах, которые могли бы позволить региональным производителям и строителям чувствовать себя уверенней.

— Я сделал доклад о состоянии производства строительных материалов в Приморском крае и в ходе своего выступления высказал мысль о том, что, если бы строители были мотивированы применять материалы именно региональных производителей, то это была бы существенная помощь отрасли. Каким образом заинтересовать строителей? Есть практика в соседнем Китае, где при использовании 85% материалов, произведенных в той или иной провинции, застройщик из этой же провинции освобождается от налога на прибыль. Я предложил сделать так же и у нас, в Приморье. В итоговом протоколе совещания это было зафиксировано. И вот на совещании у врио губернатора, которое состоялось 18 июня, и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев сообщил, что предложение регионального отделения "Деловой России" обрело форму проекта постановления администрации Приморского края, что, конечно же, можно только приветствовать, — сказал Алексей Дешпет.

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