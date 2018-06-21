Андрей Хапочкин: эффективные законы в градостроительстве кардинально изменят облик городов

Заседание Совета Федерации, Олег Кожемяко, Дмитрий Мезенцев, Андрей Хапочкин, Сергей Надсадин. Фото: скриншот с видеозаписи прямой трансляции

Спикер островного парламента принял участие в выставке-презентации Южно-Сахалинска в Москве

21 июня, PrimaMedia. Председатель Сахалинской областной Думы принял участие в выставке-презентации Южно-Сахалинска, которая прошла в Москве, в рамках заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Сенаторы и многочисленные гости Совета Федерации с огромным интересом познакомились с интерактивной-презентацией "Южно-Сахалинск. Вчера. Сегодня. Завтра", рассказывающей об уникальном городе — столице единственной в России островной Сахалинской области.

Открывая заседание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнула, что Совет Федерации впервые практикует проведение подобного формата.



Заседание Совета Федерации. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной Думы

Напомним, в конце октября 2016 года глава Совета Федерации побывала с рабочей поездкой на Сахалине. Тогда и было принято решение о необходимости комплексной стратегии благоустройства Южно-Сахалинска. По ее словам, за последние годы многое изменилось в лучшую сторону. Валентина Матвиенко считает, что Южно-Сахалинск должен стать одним из самых красивых городов Дальнего Востока и для этого у него есть все возможности. В том числе, неплохой бюджет, серьезная поддержка губернатора, актмвная позиция островного парламента и огромный потенциал города.

— Главное, чтобы все эти позитивные изменения почувствовали люди, живущие на Сахалине, — подчеркнула Валентина Матвиенко и предоставила слово представителям островного региона.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинформировал членов Совета Федерации о планах, над которыми в настоящее время работает руководство города и области, чтобы сделать Южно-Сахалинск комфортным для проживания, а губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал сенаторам о роли островной столицы для островной экономики.

Стоит отметить, что в Сахалинской области более 10 лет назад региональное отделение партии "Единая Россия" приступило к реализации проекта "Наш двор", в ходе которого благоустройство дворовых территорий и скверов обсуждались напрямую с жителями городских дворов Южно-Сахалинска.

Сергей Надсадин рассказывает Валентине Матвиенко о планах реконструкции города. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной Думы Презентация южно-Сахалинска. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной Думы 1 / 2

Одним из инициаторов проекта стал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. По мнению регионального координатора проекта "Городская среда", именно такие региональные проекты, их активное продвижение и вовлечение в обсуждение проблем по благоустройству городов самих жителей и послужили основой при создании федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

— Сегодня для нас крайне важны поддержка Совета Федерации и лично председателя Валентины Матвиенко, которая в своем выступлении подчеркнула политическую значимость островного региона для России. Также она обратила внимание на важность создания на островах комфортной среды, что является важнейшим условием для закрепления людей на Дальнем Востоке в рамках реализации государственной программы по развитию Дальнего Востока, — отметил Андрей Хапочкин.

По словам спикера островного парламента, за последний год удалось внести более двадцати поправок в федеральные и региональные законы, устраняющие пробелы в сфере благоустройства.

— Благодаря совместной работе на федеральном уровне законодательно расширены возможности участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности, определены вопросы, по которым проводятся общественные обсуждения и публичные слушания, — отметил Андрей Хапочкин. — В развитие эффективности федеральных законов в области градостроительства и ЖКХ приняты нормативные акты Правительства РФ и Минстроя, повышающие степень вовлеченности граждан в принятие решений по обустройству своего двора, своего поселка, своего города.



Совет Федерации. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной Думы

Напомним, реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" началась в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина по развитию местного самоуправления и инициирована партией "Единая Россия". По данным Минстроя России в 2017 году в проекте участвовало 1653 муниципалитета и почти 86 млн человек во всех регионах страны. По итогам первого года в рамках проекта благоустроенно 19,5 тысяч дворов и 2,5 тысяч общественных пространств.

В Сахалинской области только в прошлом году на капитальный ремонт 343 дворовых территорий было направлено более двух млрд рублей. В этом году в "конкурсной массе" находятся проекты капитальных ремонтов 242 дворовых территорией на общую сумму 1,8 млрд рублей.