Праздник. Фото: пресс-служба администрации Находки

Выпускники Находки попрощаются со школой на фестивале «Крылья Востока»

На праздник во Владивосток поедут 104 школьника

21 июня, PrimaMedia. 104 школьника и сопровождающие их родители из Находки отправятся на праздник, который впервые пройдёт 30 июня для выпускников Приморского края во Владивостоке. Вошедшие в состав делегации школьники, которые получат аттестаты с отличием, 29 июня приглашены на торжественный приём врио губернатора Андрея Тарасенко. Для них подготовлена экскурсионная программа, поездка в Океанариум. В театре молодёжи отличники увидят спектакль "Алые паруса" ещё до официальной премьеры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Шоу-программа начнётся на набережной Цесаревича с выступления лучших творческих коллективов Приморья в 19.30. Продолжат праздничный концерт звёздные эстрадные российские исполнители. Акваторию бухты Золотой Рог украсят приморские парусники "Надежда" и "Паллада".

С наступлением темноты начнётся масштабное световое шоу, для организации которого будут задействованы Золотой мост и плавучий док “Дальзавода”. Завершится шоу ярким фейерверком.

Праздник "Крылья Востока" для выпускников края и их родителей впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Планируется, что фестиваль станет ежегодным.

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