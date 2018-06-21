Александр Ролик представил инициативы депутатов Заксобрания Приморья на федеральном уровне

Cпикер краевого парламента Александр Ролик и начальник правового управления аппарата ЗС ПК Ирина Володина. Фото: предоставлено пресс-службой ЗС ПК

Дискуссия прошла в Совфеде в формате "круглого стола"

21 июня, PrimaMedia. Реализацию права законодательной инициативы законодательными (представительными) органами власти субъектов обсудили в комитете Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Приморский край на заседании представляли спикер краевого парламента Александр Ролик и начальник правового управления аппарата Заксобрания Ирина Володина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Дискуссия прошла в формате "круглого стола" с участием сенаторов — членов профильного комитета Совета Федерации, председателей законодательных и представительных органов ряда субъектов Российской Федерации, президента Федеральной Палаты адвокатов РФ, руководителей правовых подразделений органов исполнительной власти регионов, ученых-правоведов ведущих российских юридических вузов.

Выступая с докладом, Александр Ролик отметил, что в активе Законодательного собрания Приморского края уже несколько законодательных инициатив по корректировке федеральных законов с учетом интересов жителей Приморья, и обратил внимание участников заседания на две из них. Так, например, в июле 2016 года Законодательным собранием Приморского края в Государственную думу внесен проект федерального закона, предусматривающий изменения статьи 9 Закона РФ "О государственной границе Российской Федерации", которым предлагается регламентировать порядок пересечения государственной границы российскими рыболовецкими судами. Законопроект получил положительное заключение комиссии Совета законодателей, положительный отзыв правительства РФ и в апреле прошлого года принят в первом чтении.

Еще один законопроект, внесенный в Государственную думу Заксобранием края, предусматривает изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Он подготовлен депутатами края в целях защиты прав обучающихся в случае, если образовательная организация лишается лицензии. Александр Ролик подчеркнул, что проблема соблюдения прав обучающихся на непрерывность получения образования особенно актуальна для Дальнего Востока, имеющего огромную территорию. В малых городах региона, как правило, расположено по одному филиалу вуза, и в случае лишения его аккредитации среди учебного года, у студентов и их родителей часто просто нет возможности экстренно переехать за сотни километров в другой город, чтобы завершить учебный год в другом вузе.

"Думаю, что выработанные в ходе заседания "круглого стола" рекомендации будут способствовать дальнейшему продвижению этих и других инициатив региональных парламентариев на федеральном уровне и позволит нам полнее реализовывать право законодательной инициативы", — подчеркнул Александр Ролик.

Для ускорения рассмотрения социально важных законопроектов он также предложил внести в регламент нижней палаты Федерального Собрания РФ норму, определяющую срок рассмотрения региональных законодательных инициатив, получивших одобрение комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

По итогам круглого стола комитетом Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству выработаны конкретные рекомендации, в которых нашли отражение предложения, представленные спикером приморского парламента.