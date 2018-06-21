Создание справедливой системы оплаты труда педагогов обсудили в Приморье

Совещание. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Участники совещания подняли целый пласт проблем в отрасли - от привлечения в учебные заведения молодежи до качества образования

21 июня, PrimaMedia. Выполнение майских указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работникам образования до среднекраевого уровня и создание справедливой системы оплаты труда педагогов обсудил с представителями отрасли председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Участниками совещания стали врио вице-губернатора Ирина Мануйлова, руководители профильного департамента администрации края и управлений образования четырех крупнейших городов Приморья – Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска, а также председатели краевой и владивостокской отраслевых профсоюзных организаций. Вместе с депутатом они не только рассмотрели ситуацию с выплатой заработной платы учителям, сложившуюся на данный момент, но и подняли целый пласт проблем, во многом связанных с уровнем оплаты труда в отрасли, – от привлечения в учебные заведения молодых педагогов до качества школьного образования.

В ходе обсуждения заявленных в повестке дня вопросов было отмечено, что в основном в Приморье удалось добиться целевых показателей роста зарплаты педагогических работников. Размера субвенций, которые выделяются из краевого бюджета на выплаты учителям общего образования, хватает для выполнения "дорожной карты" по майским указам. По словам присутствовавших руководителей городских управлений образования, на сегодняшний день средний уровень оплаты труда педагогов в их муниципалитетах соответствует установленному на этот год показателю в 35 238 рублей.

Вместе с тем участники обсуждения обратили внимание на ряд проблемных вопросов, которые следует решить, чтобы не сорвать реализацию поставленной президентом задачи. В частности, шла речь о необходимости увеличения объемов финансирования в сфере дошкольного образования.

Как сообщила врио вице-губернатора Ирина Мануйлова, в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) с мая этого года администрацией Приморья уже подготовлены изменения в краевой закон о бюджете, которые увеличивают размер субвенций на 268 млн рублей. Из них 212 млн будут направлены на финансирование дошкольного образования.

Также был сделан акцент на ситуацию, возникшую в некоторых муниципалитетах с недополучением субвенций по нормативу численности детей. К примеру, недофинансирование по Владивостоку составляет 48 млн рублей, в связи с чем заместитель начальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Роман Сигида предложил производить распределение резерва, предусмотренного на эти цели, не в конце года, а как можно раньше.

"Чтобы не подойти к концу года с проблемой, нужно принять превентивные меры, — поддержал муниципалов Игорь Чемерис. – Какие цифры будут для Владивостока и других муниципалитетов, где есть такие же проблемы, понятно уже сейчас. Поэтому полностью сбалансировать исполнение бюджета, на мой взгляд, можно будет по итогам 9 месяцев".

Основная задача, которая сегодня стоит перед руководителями сферы образования в крае, отметили участники совещания, состоит в создании справедливой системы оплаты труда педагогов. Ведь как прозвучало в ходе дискуссии, чтобы зарплата учителя соответствовала уровню, установленному в "дорожной карте", он должен работать на 1,5-2 ставки. При этом с увеличением МРОТ оплата труда педагога на одну ставку практически сравнялась с заработной платой младшего обслуживающего персонала.

"Сегодня мы не можем выстроить такую систему оплаты труда учителей, при которой они захотели бы работать, так как нормативы, заложенные в методике расчета субвенций, не соответствуют действительности. Они устарели, в связи с чем необходимо вносить соответствующие изменения и разрабатывать новую сетку оплаты", — считает председатель владивостокской профорганизации Людмила Карамова.

Кроме того, необходимо детально разбираться с тем, как распределяются стимулирующие выплаты, считает врио вице-губернатора Ирина Мануйлова.

"Там, где руководитель учебного заведения работает в тандеме с профсоюзом, у учителей не возникает чувства несправедливости, — отмечает она, при этом подчеркивая, что на уровне края должны быть предусмотрены дифференцированные меры поддержки молодых педагогов. – Для них следует установить доплаты в размере 25-30%, так как результатов, необходимых для выплаты им стимулирующих, они еще не наработали. Кроме того, труд педагогов – это еще и работа воспитательная, работа с родителями, внеурочная деятельность. И он должен оплачиваться соответственно".

По итогам разговора председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис предложил присутствующим подготовить свои предложения по усовершенствованию системы отплаты труда педагогов.

"Нужно менять методологию начисления заработной платы, — уверен депутат. – Поскольку без этого нам не удастся удержать в школах опытных, квалифицированных учителей и создать условия для притока молодых специалистов. А это значит, что наш край продолжит терять позиции с точки зрения качества образования. Надо признать, что такая проблема в Приморье существует, что она носит системный характер, и постараться найти ее оптимальное решение. Ведь когда на территории уровень качества жизни, одним из основных составляющих которого является качество образования, перестает соответствовать требованиям жителей, они просто уезжают в другой регион".