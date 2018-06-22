Член Общественной палаты Приморья получила по лицу в борьбе со строительным мусором

22 июня, PrimaMedia. Член Общественной палаты Приморского края Любовь Терендина подверглась нападению за то, что сделала замечание мужчине, который выкидывал строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов. Ему не понравилось, что дама решила бороться за чистоту в своем дворе и сняла его правонарушение на камеру, сообщает ИА PrimaMedia.
– На улице Уткинская, 14 прямо в центре Владивостока расположен двор, в котором есть помойка. Так как у дома нет ни одной управляющей компании, то я решила взять инициативу в свои руки и привести в порядок придомовую территорию: наняла грузчиков и вывезла шесть кубов мусора, – рассказала Любовь Терендина. – После этого стала замечать, что кто-то повадился выбрасывать в нашем дворе строительный мусор. Немного понаблюдав, я вычислила правонарушителя, который даже не проживает в нашем дворе. Мужчина потихоньку таскал к нам разобранный кухонный гарнитур, огрызки кафеля и другой мусор, который не предназначен для выброса в контейнеры для бытовых отходов.
Женщина сделала один раз замечание нарушителю, он не отреагировал, тогда она решила снять его на видео, чтобы потом обратиться к участковому. В процессе съемки мужчина ударил члена общественной палаты по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.
– Удар оказался довольно сильным и пришелся по лицу, – рассказала потерпевшая. – Из-за шока, в состоянии которого я находилась после инцидента, в медицинское учреждение обратиться не смогла. Однако заявление в полицию уже написала.
По данному факту проводится проверка, поэтому пока сложно сказать, грозит ли мужчине какое-то наказание.
– К сожалению, нарушений в сфере благоустройства – это не наша подследственность. Мусором и придомовыми территориями занимается административная комиссия города Владивостока, – пояснили в правоохранительных органах. – Даже если бы женщина обратилась к участковому, то в конечном итоге получила бы отказ в возбуждение административного производства, а все материалы были бы переданы в административную комиссию города. Именно этот орган рассматривает данные правонарушения и выносит штрафы нарушителям.
Данный инцидент крайне возмутил главу города, и он призвал правоохранительные органы принять жесткие меры в отношении нарушителя.
Глава города Владивостока
Автор фото: ИА PrimaMedia
Хамский и трусливый поступок мужика-кукушки и должен быть наказан. Правоохранители должны принять жесткие меры. К счастью, даже женщины Владивостока готовы бороться и за чистоту, и за высокую культуру в городе. В обиду не дадим.