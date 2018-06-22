Член Общественной палаты Приморья получила по лицу в борьбе со строительным мусором

Борьба за чистоту двора обернулась уголовным делом. Фото: Любовь Терендина

Мэр Веркеенко призвал наказать "мужика-кукушку" за хамский и трусливый поступок

22 июня, PrimaMedia. Член Общественной палаты Приморского края Любовь Терендина подверглась нападению за то, что сделала замечание мужчине, который выкидывал строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов. Ему не понравилось, что дама решила бороться за чистоту в своем дворе и сняла его правонарушение на камеру, сообщает ИА PrimaMedia.

– На улице Уткинская, 14 прямо в центре Владивостока расположен двор, в котором есть помойка. Так как у дома нет ни одной управляющей компании, то я решила взять инициативу в свои руки и привести в порядок придомовую территорию: наняла грузчиков и вывезла шесть кубов мусора, – рассказала Любовь Терендина. – После этого стала замечать, что кто-то повадился выбрасывать в нашем дворе строительный мусор. Немного понаблюдав, я вычислила правонарушителя, который даже не проживает в нашем дворе. Мужчина потихоньку таскал к нам разобранный кухонный гарнитур, огрызки кафеля и другой мусор, который не предназначен для выброса в контейнеры для бытовых отходов.

Женщина сделала один раз замечание нарушителю, он не отреагировал, тогда она решила снять его на видео, чтобы потом обратиться к участковому. В процессе съемки мужчина ударил члена общественной палаты по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.

– Удар оказался довольно сильным и пришелся по лицу, – рассказала потерпевшая. – Из-за шока, в состоянии которого я находилась после инцидента, в медицинское учреждение обратиться не смогла. Однако заявление в полицию уже написала.

По данному факту проводится проверка, поэтому пока сложно сказать, грозит ли мужчине какое-то наказание.

– К сожалению, нарушений в сфере благоустройства – это не наша подследственность. Мусором и придомовыми территориями занимается административная комиссия города Владивостока, – пояснили в правоохранительных органах. – Даже если бы женщина обратилась к участковому, то в конечном итоге получила бы отказ в возбуждение административного производства, а все материалы были бы переданы в административную комиссию города. Именно этот орган рассматривает данные правонарушения и выносит штрафы нарушителям.

Данный инцидент крайне возмутил главу города, и он призвал правоохранительные органы принять жесткие меры в отношении нарушителя.

За несанкционированный выброс строительного и иного крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов грозит административный штраф, который варьируется от одной до двух тысяч рублей. Только за 2017 год административная комиссия рассмотрела 4840 правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 15,5 млн рублей. Как ранее отмечали в отделе по исполнению административного законодательства администрации города, большее число протоколов было составлено как раз за нарушение требований в сфере благоустройства. Это, как правило, сброс и складирование мусора в неустановленных местах, а также непринятие мер по его вывозу.