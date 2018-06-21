Бизнес. 17:05
Символ. Фото: Сайт pixabay.com

ВТБ в три раза ускорил обслуживание клиентов

Это стало возможным благодаря автоматизации процессов

21 июня, PrimaMedia. ВТБ внедрил систему, позволяющую уменьшить пакет документов для принятия кредитного решения, а также в три раза ускорить процесс обслуживания клиентов. Проект реализован совместно с компанией "Техносерв Консалтинг", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Основной задачей проекта стало изменение подхода к работе ВТБ с кредитными продуктами. Если раньше при обращении клиента за средствами банк принимал решение по каждому конкретному продукту отдельно, то теперь заемщик за один визит может оформить целый комплекс продуктов на выбор. Это стало возможным благодаря автоматизации скоринговых процессов.

Измененный подход строится как на предпочтениях, так и на возможностях клиента. Помимо кредита наличными, банк дополнительно может предложить кредитную карту, рефинансирование займов других банков и кредита ВТБ. Выбирая программу рефинансирования, клиент может взять сумму большую, чем закрываемый кредит, т.е. получить на руки дополнительные средства. На усмотрение заемщика весь комплекс продуктов можно получить за один или несколько визитов.

"Раньше заемщик должен был прийти в отделение с полным пакетом документов. После оформления заявки решение по кредиту принималось в течение трёх рабочих дней. Теперь же, после автоматизации скоринговых процессов и перевода их на новую систему, клиенту достаточно предоставить только паспорт. Ответ поступает в режиме онлайн в течение пяти минут. При этом важно отметить, что для каждого клиента формируется индивидуальная ставка", — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

"Я уверен, что успех внедрения ИТ-решений в большей степени зависит от слаженной работы заказчика и интегратора. И запущенный проект — отличное подтверждение этому. Для реализации стратегической бизнес-инициативы банка наша команда предложила уникальный собственный продукт, и эффект от внедрения, который мы видим сейчас, – результат плодотворного сотрудничества ВТБ и "Техносерв Консалтинг", — сообщил руководитель практики Oracle "Техносерв Консалтинг" Юрий Мацыгин.

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