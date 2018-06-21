Депутаты ЗС ПК предлагают уточнить процедуру получения участков для сельхозорганизаций. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Земельный кодекс в отдельных статьях не предусматривает предоставление территорий хозяйствам без торгов

21 июня, PrimaMedia. Комитет по продовольственной политике и природопользованию поддержал законодательную инициативу Законодательного собрания Ленинградской области по внесению изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как сообщил заместитель председателя комитета Николай Селюк, в настоящее время два федеральных закона – Земельный кодекс РФ и закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения по-разному регулируют право крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций на получение в аренду земельных участков без торгов. Федеральный закон предусматривает такое право, а Земельный кодекс в отдельных статьях – нет.

"В целях поддержки сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, наши коллеги из Ленинградской области предлагают предусмотреть в Земельном кодексе право сельхозорганизаций на получение в аренду земельных участков без торгов", — сказал депутат.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит сельскохозяйственным организациям более активно осуществлять сельскохозяйственную деятельность, повысит занятость и эффективность работы хозяйств, которые обеспечивают страну продукцией сельского хозяйства.

По решению комитета законодательная инициатива Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную думу РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 3916 и 3918 Земельного кодекса Российской Федерации" и в статью 10 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" будет рассмотрена на очередном заседании краевого парламента в июне.