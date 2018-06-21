Депутаты ЗС ПК предлагают уточнить процедуру получения участков для сельхозорганизаций. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутаты ЗС ПК предлагают уточнить процедуру получения участков для сельхозорганизаций

Земельный кодекс в отдельных статьях не предусматривает предоставление территорий хозяйствам без торгов

21 июня, PrimaMedia. Комитет по продовольственной политике и природопользованию поддержал законодательную инициативу Законодательного собрания Ленинградской области по внесению изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как сообщил заместитель председателя комитета Николай Селюк, в настоящее время два федеральных закона – Земельный кодекс РФ и закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения по-разному регулируют право крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций на получение в аренду земельных участков без торгов. Федеральный закон предусматривает такое право, а Земельный кодекс в отдельных статьях – нет.

"В целях поддержки сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, наши коллеги из Ленинградской области предлагают предусмотреть в Земельном кодексе право сельхозорганизаций на получение в аренду земельных участков без торгов", — сказал депутат.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит сельскохозяйственным организациям более активно осуществлять сельскохозяйственную деятельность, повысит занятость и эффективность работы хозяйств, которые обеспечивают страну продукцией сельского хозяйства.

По решению комитета законодательная инициатива Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную думу РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 3916 и 3918 Земельного кодекса Российской Федерации" и в статью 10 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" будет рассмотрена на очередном заседании краевого парламента в июне.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Акт вандализма в центре Владивостока возмутил мэра и городских депутатов

15:30

На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

17:45

Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

20 июня, 13:15

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

20 июня, 10:05

ЛиТР-2018. Послевкусие

11:25

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья
Осетинские пироги в русском интерьере, или Как удивить Владивосток
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia