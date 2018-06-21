Амурский полоз в сквере Невельского. Фото: ИА PrimaMedia

Живую змею обнаружили горожане в одном из скверов в центре Владивостока

Амурский полоз грелся на солнышке на парапете сквера имени адмирала Г.И. Невельского (ВИДЕО)

21 июня, PrimaMedia. Изредка проглядывающее сквозь мрачные тучи июньское солнышко радует не только жителей Владивостока, но и холоднокровных представителей приморской фауны, которые спешат погреться под его редкими лучами. Любит это делать и распространенная в крае змея — амурский полоз. Встретить холоднокровное пресмыкающееся можно в самых неожиданных местах, как случилось с корр. ИА PrimaMedia, который встретился со змеей в сквере имени Невельского в центре Владивостока.

Справка ИА PrimaMedia: Амурский полоз, или полоз Шренка — вид змей семейства ужеобразных. Это одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до 2 метров. Самцы обычно крупнее самок. Окраска верхней стороны тела взрослых особей — тёмно-бурая или совершенно чёрная. По этому фону резко выделяясь идут редкие белые или жёлтые узкие, косые, раздвоенные на боках полосы. Амурский полоз хорошо приспособлен к обитанию в самых разных условиях нескольких природных зон: от степей до хвойных и смешанных лесов. Встречается на Дальнем Востоке в лесах Маньчжурии, Северном и Северо-Восточном Китае, а также в Корее и Монголии, на территории России в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае. На севере его ареал доходит до Комсомольска-на-Амуре, на западе — до Малого Хингана. Известны находки амурского полоза до высоты 900 метров над уровнем моря. Не избегает близости человека, поселяясь в садах, на огородах и чердаках обитаемых зданий. Испуганный или разъяренный амурский полоз способен покусать человека, однако змея эта не считается ядовитой.

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