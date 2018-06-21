Живую змею обнаружили горожане в одном из скверов в центре Владивостока

Амурский полоз в сквере Невельского. Фото: ИА PrimaMedia

Амурский полоз грелся на солнышке на парапете сквера имени адмирала Г.И. Невельского (ВИДЕО)

21 июня, PrimaMedia. Изредка проглядывающее сквозь мрачные тучи июньское солнышко радует не только жителей Владивостока, но и холоднокровных представителей приморской фауны, которые спешат погреться под его редкими лучами. Любит это делать и распространенная в крае змея — амурский полоз. Встретить холоднокровное пресмыкающееся можно в самых неожиданных местах, как случилось с корр. ИА PrimaMedia, который встретился со змеей в сквере имени Невельского в центре Владивостока.

Справка ИА PrimaMedia: Амурский полоз, или полоз Шренка — вид змей семейства ужеобразных. Это одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до 2 метров. Самцы обычно крупнее самок. Окраска верхней стороны тела взрослых особей — тёмно-бурая или совершенно чёрная. По этому фону резко выделяясь идут редкие белые или жёлтые узкие, косые, раздвоенные на боках полосы. Амурский полоз хорошо приспособлен к обитанию в самых разных условиях нескольких природных зон: от степей до хвойных и смешанных лесов. Встречается на Дальнем Востоке в лесах Маньчжурии, Северном и Северо-Восточном Китае, а также в Корее и Монголии, на территории России в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае. На севере его ареал доходит до Комсомольска-на-Амуре, на западе — до Малого Хингана. Известны находки амурского полоза до высоты 900 метров над уровнем моря. Не избегает близости человека, поселяясь в садах, на огородах и чердаках обитаемых зданий. Испуганный или разъяренный амурский полоз способен покусать человека, однако змея эта не считается ядовитой.