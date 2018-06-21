Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

Морской гребешок. Фото: ИА PrimaMedia

Представители бизнеса, чьи «морские огороды» расположены в заливе Посьет, пожаловались на позицию министерства заместителю Генпрокурора РФ

21 июня, PrimaMedia. Министерство природных ресурсов РФ не согласовало изменения в региональную нормативную базу, которыми администрация Приморского края предполагала разрешить ведение марикультурной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе – в бухтах залива Посьет. Об этом 19 июня в Хабаровске в ходе заседания межведомственной рабочей группы под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина сообщил заместитель председателя НО "Дальневосточный Союз предприятий марикультуры" Роман Витязев. По информации источников ИА PrimaMedia, всего в границах ООПТ в Приморье расположены 17 аквакультурных участков общей площадью 4,4 тысячи га, как минимум один из них находится в пользовании принадлежащей господину Витязеву компании. В ответ на жалобу марикультурщика заместитель Генпрокурора пообещал "оказывать содействие" в разрешении ситуации — "в рамках действующего законодательства".

В ходе своего выступления Роман Витязев также сообщил, что проект постановления администрации края о внесении изменений в решение приморского исполкома №991 от 1974 года (которым и установлен охранный режим краевого памятника природы "Бухты залива Посьет") был отправлен Минприроды на доработку, о сути замечаний к проекту Витязев ничего не сказал. Вместе с тем зампред НО "Дальневосточный Союз предприятий марикультуры" информировал Юрия Гулягина, что марикультурщики уже получили масштабную поддержку со стороны властей Приморья, Минвостокразвития, Росрыболовства и Минсельхоза, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Также господин Витязев упомянул о том, что обосновавшийся в ООПТ марикультурный бизнес инициировал ряд исков к госорганам, считающим занятие аквакультурой в акватории памятника природы незаконным. Речь, по словам докладчика, идет о некоем вступившем в силу решении Арбитражного суда ПК, которым признано незаконным бездействие терруправления Росрыболовства, которое не направило сотрудников актировать выпуск молоди в марикультурное хозяйство, ведущее деятельность в ООПТ.

Отметим, что в открытых источниках информации об арбитражном деле, упомянутом господином Витязевым в присутствии заместителя Генпрокурора, обнаружить не удалось. Впрочем, в картотеке арбитражных дел размещена информация об иске приморской марикультурной компании "ЗоРоЗ", которая 12 января этого года обратилась в АС Приморского края с требованием обязать терруправление Росрыболовства подтвердить объемы выращенной продукции марикультуры, запланированные компанией к изъятию. В настоящее время дело находится в стадии рассмотрения, решение по нему судом не принято.

Что интересно, на своем сайте ООО "ЗоРоЗ" сообщает, что выращивает гидробионты на двух участках общей площадью около 100 Га, расположенных как раз в заливе Посьет. Между тем в сентябре 2017 года Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил иск Приморского межрайонного природоохранного прокурора, который обязал ООО "ЗоРоЗ" освободить два участка в бухтах Новгородская и Рейд Паллада (обе входят в границы памятника природы "Залив Посьет") от аквакультурной инфраструктуры компании.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, проект постановления администрации Приморского края, которое могло бы разрешить деятельность хозяйств аквакультуры в акваториях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, 4 мая этого года был направлен на согласование в Минприроды РФ с сопроводительным письмом вице-губернатора Александра Костенко. К проекту НПА также прилагалось научное обоснование такой деятельности, подготовленное ФГБНУ "ТИНРО-Центр".

Легализовать деятельность многочисленных марикультурных хозяйств, находящихся в акваториях пяти памятников природы Приморского края — "Бухта Миноносок", "Бухта Анна", "Прибрежная часть Амурского залива", "Приостровные территории в заливе Петра Великого" и "Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады" (залив Посьет) – краевые власти уже несколько лет пытаются путем внесения изменений в режим региональных ООПТ, утвержденный еще в 1974 году решением исполкома Приморского краевого Совета депутатов.

В 2016 году тогдашний губернатор Приморья Владимир Миклушевский инициировал принятие постановления о внесении изменений в решение приморского исполкома №991 от 1974 года, меняющих режим краевых памятников природы в пользу марикультурщиков. Однако в 2017 году постановление было опротестовано краевой прокуратурой и отменено. В том же 2017 году была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам ведения марикультурной деятельности на особо охраняемых природных территориях, которую в январе 2018 года возглавил врио вице-губернатора Приморья Валентин Дубинин, курирующий в краевой администрации вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.

Как ранее сообщало агентство, 26 января этого года на заседании рабочей группы (в котором принял участие и представитель НО "Дальневосточный Союз предприятий марикультуры") был принят план по подготовке изменений в решение крайисполкома №991 и обоснования аквакультурной деятельности в границах памятников природы от ФГБНУ "ТИНРО-центр".

Отметим также, что принявшие участие в заседании Межведомственной рабочей группы 26 января представители природоохранного и правового департаментов АПК, ссылаясь на позицию терруправления Минюста и прокуратуры, настаивали на необходимости проведения государственной экологической экспертизы проекта изменений. По мнению же представителей краевого департамента рыбного хозяйства и "Дальневосточного Союза предприятий марикультуры", а также принявшего участие в заседании заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, в такой экспертизе проект НПА не нуждается.

Единства во мнениях не было и у участников заседания – представителей науки. Директор "ТИНРО-Центра" Алексей Байталюк и руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников высказались за аквакультурную деятельность в границах ООПТ, а доктор биологических наук, профессор ДВФУ, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков предостерег от разрешения марикультурной на акваториях памятников природы.