Анна Носкова. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Анна Носкова: Важно вовлекать как можно больше людей в экологическое просвещение

Соорганизатор молодежного конкурса EcoMovie рассказала, как развивается проект, родившийся в Приморье 4 года назад (ВИДЕО)

21 июня, PrimaMedia. Молодёжный экологический кинофестиваль-конкурс EcoMovie в 2018 году будет проходить уже в четвертый раз. Финальные показы намечены на сентябрь, а сейчас идет прием заявок от конкурсантов. О том, как развивается проект, возникший по инициативе Молодежного правительства Приморского края, в видеоинтервью ИА Primamedia рассказала представитель оргкомитета конкурса, студентка ДВФУ Анна Носкова.

Главной целью проекта, по словам организаторов, является вовлечение молодежи в экологическое просвещение. Кинофестиваль EcoMovie является площадкой для обсуждения "зелёных" инициатив всего Дальнего Востока и отправной точкой создания целого цикла социальной рекламы на экологическую тематику. Пока инициативу приморцев из года в год поддерживают конкурсанты из соседнего Хабаровского края, но организаторы рассчитывают привлечь к конкурсу и другие регионы Дальнего Востока. В этом году конкурс будет проходить при поддержке Фонда президентских грантов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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