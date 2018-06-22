Сыграй в игру и выиграй 5 тысяч рублей на шопинг. Фото: "Малый Гум"

Вам нужно просто прийти 23 июня в "Малый ГУМ" и отлично провести время

22 июня, PrimaMedia. Первый молодежный торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" приглашает жителей и гостей Приморья посетить мероприятие "Большая игра" в эту субботу, 23 июня. С 12.00 на этажах "Малого ГУМа" будут расположены различные локации с настольными играми от "Мосигры" и две необычные локации с гигантской дженгой и игрой "Испытание памяти" от "Форт Боярд", сообщает ИА PrimaMedia.

Сеть магазинов настольных игр "Мосигра" — крупнейшая отечественная специализированная сеть с самым широким ассортиментом игр. "Мосигра" — это место, где всегда можно найти отличный подарок. "Мосигра" регулярно проводит собственные игротеки (встречи, где можно бесплатно поиграть в любые игры или научиться правилам), участвует в крупных мероприятиях.

"Форт Боярд" — увлекательная командная игра, созданная по мотивам популярного телевизионного шоу, общая цель которой — пройти испытания, добыв все ключи, собрать золото Форта, и установить новый рекорд форта.

С 15.00 на третьем этаже пройдет главная игра этого дня, с большим полем и кубиком. На поле будут изображены клетки с разными тематиками, а в роли фишек выступят гости ТРЦ. Одновременно в игре сможет участвовать пять человек.

Суть игры состоит в следующем: все участники становятся на старт, поочередно кидают кубик и переходят на клетки, которые им выпали. После того, как игрок занимает свою позицию, он вытягивает карточки с заданиями. Время выполнения задания – 5 минут. Участники, которые успевают все выполнить вовремя, получают балл, кидают кубик и переходят дальше. Кто не успел выполнить задание за 5 минут, соответственно, не получает балл, но переходит дальше.

Цель игры: как можно раньше добраться до финиша и получить наибольшее количество баллов.

Победители получат по 5 тысяч рублей на шопинг в "Малом ГУМе". Остальных участников ждут подарки от арендаторов и партнеров.

Все что вам нужно сделать, это просто прийти и отлично провести время!

Ждем вас в субботу, 23 июня.

ТРЦ "Малый ГУМ"

Ул. Светланская, 45

http://vladgum.ru/mgum/

Instagram @maliy_gum