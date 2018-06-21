Новый директор краевого лесничества назначен в Приморье

Дмитрий Владимирович Семикин. Фото: сайт администрации Приморского края

К своим обязанностям в должности директора КГКУ «Приморское лесничество» приступил Дмитрий Семикин

21 июня, PrimaMedia. Дмитрий Семикин назначен директор краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество". Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первый вице-губернатор Александр Костенко отметил, что основные задачи этого учреждения – охрана лесов от всех видов нарушений, организация тушения пожаров на землях лесного фонда. Краевое лесничество имеет 11 филиалов на территории Приморья: Верхне-Перевальненский, Дальнереченский, Рощинский, Спасский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский, Арсеньевский, Уссурийский, Владивостокский, Сергеевский.

Дмитрий Владимирович Семикин имеет квалификацию специалиста государственного и муниципального управления.

Напомним, КГКУ "Приморское лесничество" — организация, подведомственная департаменту лесного хозяйства. В прошлом году руководитель этолго департамента, выступая перед депутатами, рассказал о катастрофической ситуации, сложившейся в подведе. Так, в 2017 году финансирование КГКУ "Приморское лесничество" было сокращено на 42,5 млн рублей по сравнению с 2016 годом и составило 131 млн рублей. При этом общая потребность предприятия в дополнительных средствах составляла 63,2 млн рублей, в том числе 36 млн рублей на выплату зарплаты.



