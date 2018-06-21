Новый директор краевого лесничества назначен в Приморье

21 июня, PrimaMedia. Дмитрий Семикин назначен директор краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество". Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Первый вице-губернатор Александр Костенко отметил, что основные задачи этого учреждения – охрана лесов от всех видов нарушений, организация тушения пожаров на землях лесного фонда. Краевое лесничество имеет 11 филиалов на территории Приморья: Верхне-Перевальненский, Дальнереченский, Рощинский, Спасский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский, Арсеньевский, Уссурийский, Владивостокский, Сергеевский.
Дмитрий Владимирович Семикин имеет квалификацию специалиста государственного и муниципального управления.
Напомним, КГКУ "Приморское лесничество" — организация, подведомственная департаменту лесного хозяйства. В прошлом году руководитель этолго департамента, выступая перед депутатами, рассказал о катастрофической ситуации, сложившейся в подведе. Так, в 2017 году финансирование КГКУ "Приморское лесничество" было сокращено на 42,5 млн рублей по сравнению с 2016 годом и составило 131 млн рублей. При этом общая потребность предприятия в дополнительных средствах составляла 63,2 млн рублей, в том числе 36 млн рублей на выплату зарплаты.