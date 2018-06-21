Дмитрий Владимирович Семикин. Фото: сайт администрации Приморского края

Новый директор краевого лесничества назначен в Приморье

К своим обязанностям в должности директора КГКУ «Приморское лесничество» приступил Дмитрий Семикин

21 июня, PrimaMedia. Дмитрий Семикин назначен директор краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество". Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первый вице-губернатор Александр Костенко отметил, что основные задачи этого учреждения – охрана лесов от всех видов нарушений, организация тушения пожаров на землях лесного фонда. Краевое лесничество имеет 11 филиалов на территории Приморья: Верхне-Перевальненский, Дальнереченский, Рощинский, Спасский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский, Арсеньевский, Уссурийский, Владивостокский, Сергеевский.

Дмитрий Владимирович Семикин имеет квалификацию специалиста государственного и муниципального управления.

Напомним, КГКУ "Приморское лесничество" — организация, подведомственная департаменту лесного хозяйства. В прошлом году руководитель этолго департамента, выступая перед депутатами, рассказал о катастрофической ситуации, сложившейся в подведе. Так, в 2017 году финансирование КГКУ "Приморское лесничество" было сокращено на 42,5 млн рублей по сравнению с 2016 годом и составило 131 млн рублей. При этом общая потребность предприятия в дополнительных средствах составляла 63,2 млн рублей, в том числе 36 млн рублей на выплату зарплаты.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Департамент банкрот?": глава лесного хозяйства Приморья отчитался перед парламентом

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Своих не бросаем: глава Приморья «хантит» бывших сослуживцев и подчиненных

18 июня, 19:20

Главу Находки выберут из шести человек

01 июня, 17:25

В Приморье сменился ответственный за «кошмарное» состояние дорог

01 июня, 10:35

Трутнев займется не только Дальним Востоком, но и Арктикой

29 мая, 09:30

В парламенте Приморья покритиковали частую смену председателей КСП

28 мая, 20:30

Картина дня

Акт вандализма в центре Владивостока возмутил мэра и городских депутатов

15:30

На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

17:45

Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

20 июня, 13:15

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

20 июня, 10:05

ЛиТР-2018. Послевкусие

11:25

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья
Осетинские пироги в русском интерьере, или Как удивить Владивосток
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia