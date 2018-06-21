Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Ростислав Гольдштейн: Темпы роста российской экономики превысили прогнозы

В России в 2017 году будет скорректирован темп роста ВВП РФ до уровня 2%

21 июня, PrimaMedia. В связи с уточнением Росстатом данных по динамике промышленного производства в России в 2017 году будет скорректирован темп роста ВВП РФ до уровня 2%. Об этом сообщило Минэкономразвития в июньской "Картине деловой активности". Ранее, согласно первой оценке Росстата этот показатель составлял 1,5%, — ИА PrimaMedia.

Уточнение данных связано с поступлением годовой отчетности по крупным и средним предприятиям и итогов выборочного обследования малого бизнеса за 2017 год.

Кроме того, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2018 года ВВП России вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. В мае этот показатель составил 2,1% и 2,2% в апреле.

Рост продемонстрировали следующие отрасли: промышленное производство — 3,9% в апреле и 3,7% в мае к аналогичным периодам прошлого года; обрабатывающая промышленность — 5,3% в апреле и 5,4% в мае после 3,7% в первом квартале 2018 года. Наибольший вклад внесли также машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка. В мае существенно ускорился рост выпуска в нефтепереработке и металлургии.

"Очевидно, что Россия преодолела временный экономический спад, который имел место в 2014-2015 годах, и вышла на тенденцию роста, который мы видим ежемесячно. Особенно важно, что государственная поддержка ключевых отраслей дает результат, вложенные средства работают эффективно, благодаря чему растет ВВП страны и сокращается дефицит бюджета", – прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что впервые за несколько лет федеральный бюджет станет профицитным. По оценкам, профицит в 2018 году достигнет 0,5%.

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