Из Владивостока на службу. Фото: Дмитрий Шевченко

На «Дозорном» поднят флаг

Новый сторожевой корабль, построенный во Владивостоке, поступил на службу сахалинских пограничников (ФОТО)

21 июня, PrimaMedia. Торжественная церемония первого поднятия флага на новом многофункциональном сторожевом корабле 2 ранга "Дозорный" проекта 22460 прошла в четверг, 21 июня, во Владивостоке на заводе "Восточная верфь". Боевая единица вошла в состав Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, сообщает ИА PrimaMedia.

В мероприятии приняли участие генеральный директор судостроительного завода "Восточная верфь" Олег Сиденко, заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Андрей Филимонов, начальник Службы в городе Корсакове Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области капитан 1 ранга Роман Скоробогатов, депутат Думы Владивостока Александр Щербаков, заместитель главы администрации города Сергей Шерстюк, личный состав корабля, а также члены семей экипажа.

– Защита границ Отечества была и остаётся одной из самых трудных и почётных задач, выполнять которые Родина доверяет только своим лучшим воинам. Сегодня мы приняли самый совершенный корабль, который будет стоят на службе в пограничных органах. Таких, как "Дозорный" – единицы. Его строители сделали настоящий шедевр, – выступил заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Андрей Филимонов.

Контр-адмирал Андрей Филимонов

Контр-адмирал Андрей Филимонов. Фото: Дмитрий Шевченко

Корабль спроектировали в Санкт-Петербурге в конструкторском бюро "Северное ПКБ". При этом особое внимание было уделено обеспечению высокой степени комфортности и обитаемости экипажа. Строительство "Дозорного" началось с закладки его корпуса 29 мая 2014 года на заводе "Восточная верфь". В январе 2015 года корабль был заложен на стапеле, а уже в августе того же года – спущен на воду. Спустя чуть более четырёх лет акт о приёмке корабля был подписан 25 мая текущего года. Дата поднятия флага – 21 июня станет ежегодным праздником дня рождения "Дозорного".

– Этот корабль венчает наш труд, нам ум, наше умение работать на благо страны. Поздравляю всех заводчан, принимавших непосредственное участие в его строительстве. Экипаж "Дозорного" получил новую достойную боевую единицу. Желаю вам семь футов под килем! – сказал генеральный директор завода "Восточная верфь" Олег Сиденко.

Вручение флага

Вручение флага. Фото: Дмитрий Шевченко

"Дозорный" стал уже третьим сторожевым кораблём, несущим свою службу на просторах Тихого океана. Все они укомплектованы новейшими разработками в области информационных технологий, связи и автоматизации.

– Благодаря вашему высокому профессионализму и бесценному опыту сегодня возросла безопасность наших морей. "Дозорный" стал мощным и надежным подспорьем пограничникам для охраны государственной границы от нарушителей, браконьеров и террористической угрозы, – отметил в своём выступлении депутат Думы Владивостока Александр Щербаков.

"Дозорный" сможет нести службу при волнении моря до восьми баллов, при этом свободно маневрировать. У него новая форма корпуса и повышенная мореходность — скорость на спокойной воде до 30 узлов. Корабль оборудован авиационным техническим комплексом для приема и базирования вертолета Ка-226. Также на нём установлены два быстроходных катера для выполнения осмотровых аварийно-спасательных работ.

Поднятие флага

Поднятие флага. Фото: Дмитрий Шевченко

– Поднят флаг. Это можно сравнить с рождением ребёнка – важный, волнительный момент. Хочется пожелать руководству и коллективу завода "Восточная верфь" новых и интересных заказов, морякам-пограничникам спокойной и удачной службы. С праздником вас! – выступил заместитель главы Владивостока Сергей Шерстюк.

В завершении мероприятия заводские рабочие получили грамоты и благодарности от лица врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, главы Владивостока Виталия Веркеенко и председателя Думы города Андрея Брика. В свою очередь экипаж корабля удостоился медалей и благодарностей от своего командования.

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На «Дозорном» поднят флаг
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