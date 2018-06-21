На «Дозорном» поднят флаг

Из Владивостока на службу. Фото: Дмитрий Шевченко

Новый сторожевой корабль, построенный во Владивостоке, поступил на службу сахалинских пограничников (ФОТО)

21 июня, PrimaMedia. Торжественная церемония первого поднятия флага на новом многофункциональном сторожевом корабле 2 ранга "Дозорный" проекта 22460 прошла в четверг, 21 июня, во Владивостоке на заводе "Восточная верфь". Боевая единица вошла в состав Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, сообщает ИА PrimaMedia.

В мероприятии приняли участие генеральный директор судостроительного завода "Восточная верфь" Олег Сиденко, заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Андрей Филимонов, начальник Службы в городе Корсакове Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области капитан 1 ранга Роман Скоробогатов, депутат Думы Владивостока Александр Щербаков, заместитель главы администрации города Сергей Шерстюк, личный состав корабля, а также члены семей экипажа.

– Защита границ Отечества была и остаётся одной из самых трудных и почётных задач, выполнять которые Родина доверяет только своим лучшим воинам. Сегодня мы приняли самый совершенный корабль, который будет стоят на службе в пограничных органах. Таких, как "Дозорный" – единицы. Его строители сделали настоящий шедевр, – выступил заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Андрей Филимонов.



Контр-адмирал Андрей Филимонов. Фото: Дмитрий Шевченко

Корабль спроектировали в Санкт-Петербурге в конструкторском бюро "Северное ПКБ". При этом особое внимание было уделено обеспечению высокой степени комфортности и обитаемости экипажа. Строительство "Дозорного" началось с закладки его корпуса 29 мая 2014 года на заводе "Восточная верфь". В январе 2015 года корабль был заложен на стапеле, а уже в августе того же года – спущен на воду. Спустя чуть более четырёх лет акт о приёмке корабля был подписан 25 мая текущего года. Дата поднятия флага – 21 июня станет ежегодным праздником дня рождения "Дозорного".

– Этот корабль венчает наш труд, нам ум, наше умение работать на благо страны. Поздравляю всех заводчан, принимавших непосредственное участие в его строительстве. Экипаж "Дозорного" получил новую достойную боевую единицу. Желаю вам семь футов под килем! – сказал генеральный директор завода "Восточная верфь" Олег Сиденко.



Вручение флага. Фото: Дмитрий Шевченко

"Дозорный" стал уже третьим сторожевым кораблём, несущим свою службу на просторах Тихого океана. Все они укомплектованы новейшими разработками в области информационных технологий, связи и автоматизации.

– Благодаря вашему высокому профессионализму и бесценному опыту сегодня возросла безопасность наших морей. "Дозорный" стал мощным и надежным подспорьем пограничникам для охраны государственной границы от нарушителей, браконьеров и террористической угрозы, – отметил в своём выступлении депутат Думы Владивостока Александр Щербаков.

"Дозорный" сможет нести службу при волнении моря до восьми баллов, при этом свободно маневрировать. У него новая форма корпуса и повышенная мореходность — скорость на спокойной воде до 30 узлов. Корабль оборудован авиационным техническим комплексом для приема и базирования вертолета Ка-226. Также на нём установлены два быстроходных катера для выполнения осмотровых аварийно-спасательных работ.



Поднятие флага. Фото: Дмитрий Шевченко

– Поднят флаг. Это можно сравнить с рождением ребёнка – важный, волнительный момент. Хочется пожелать руководству и коллективу завода "Восточная верфь" новых и интересных заказов, морякам-пограничникам спокойной и удачной службы. С праздником вас! – выступил заместитель главы Владивостока Сергей Шерстюк.

В завершении мероприятия заводские рабочие получили грамоты и благодарности от лица врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, главы Владивостока Виталия Веркеенко и председателя Думы города Андрея Брика. В свою очередь экипаж корабля удостоился медалей и благодарностей от своего командования.