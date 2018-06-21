Тигренок Тайган нашел подружку и обзавелся маленькими поклонниками в зоопарке Владивостока

Марш Тайгана и Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Полосатый малыш набирает вес и социализируется среди взрослых хищниц (ФОТО, ВИДЕО)

21 июня, PrimaMedia. Новый питомец, детеныш амурского тигра по кличке Тайган, который неделю назад переехал из Крыма в приморский зоопарк "Садгород", уже успел найти себе подружку и обзавелся маленькими поклонниками. Полосатый малыш активно набирает вес и социализируется среди взрослых хищниц – тигрицы Алексы и львицы Астры, сообщает ИА PrimaMedia.

Мясо тигр тоже любит. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит пить козье молоко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Маленький хищник любит, когда его чешут. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Зверский аппетит. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тигренок Тайган осваивается в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит гулять на своем приусадебном участке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Спрятался. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит гулять на своем приусадебном участке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

В зоопарке "Садгород" сегодня девчачье царство тигриц: 10-месячная Алекса и две взрослые дамы Амурка и Уссурка. Чтобы хищницы не скучали и могли продолжить потомство, зоопарк "Садгород" решил обзавестись молодым тигром. Выбор пал на малыша из крымского парка. Около недели назад 1-месячный тигренок прибыл во Владивосток и уже освоился на новом месте. Маленького зверя назвали "Тайган" в честь парка, где он родился.

– Наш малыш должен вырасти большим и сильным, чтобы стать хорошим мужем для трех наших тигриц. Пока он еще подрастает и набирается сил, а энергии у него уже сейчас хоть отбавляй. Кормим мы его подогретым козьим молоком из детской бутылочки, также Тайган любит кушать мясо как настоящий хищник. Малыш чувствует себя прекрасно, играет, развивается, – рассказал ветеринар зоопарка Виктор Агафонов.

Привыкать к новому месту Тайгану помогает его подружка и одновременно сожительница – 3-месячная среднеазиатская овчарка (алабай) по кличке Адель. Парочка живет в отдельном доме на территории зоопарка и имеет свой приусадебный участок для прогулок. А резвиться парочка любит! Гуляют Тайган с Адель минимум раз в день по часу, за это время малыши успевают и в догонялки поиграть, и в прятки, и покусаться и полизаться. Дама совсем не дает скучать молодому кавалеру, то и дело запрыгивает сзади и заваливает его на траву поваляться, а юркий тигренок рад полежать пушистым пузиком вверх. В своем домике Тайган с Адель будут жить до зимы, а затем переедут в вольер на улицу.

Тигренок Тайган осваивается в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит играть в догонялки и прятки с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит играть в догонялки и прятки с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит играть в догонялки и прятки с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тигренок Тайган осваивается в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит играть в догонялки и прятки с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тигренок Тайган осваивается в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит гулять на своем приусадебном участке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган любит играть в догонялки и прятки с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сфотографироваться с малышом может любой желающий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 10

Разбавляют игры парочки прогулками со взрослыми хищницами тигрицей Алексой и львицей Астрой. Так тигренок быстрее социализируется, добавил ветеринар.

Кроме того, тигренок уже полюбился маленьким гостям зоопарка, как только он выходит за пределы своего дома к посетителям, сразу становится главным объектом для фотографирования и тисканья. Пофотографироваться с Тайганом можно за тысячу рублей в любой день.

Сфотографироваться с малышом может любой желающий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сфотографироваться с малышом может любой желающий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Дети любят гладить тигренка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тигренок Тайган осваивается в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ветеринар зоопарка Виктор Агафонов и Тайган. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С 27 июня гости зоопарка смогут гулять со взрослыми тиграми и львами. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

В конце следующей недели, по словам Виктора, все хищники переедут в новый просторный вольер по типу парка. Гости зоопарка смогут поближе познакомиться со взрослыми тиграми и львами и даже погулять вместе с ними. Такая экскурсия будет стоить 3 тысячи рублей.

Виктор отметил, что любой желающий может стать опекуном животных. У Тайгана свой покровитель уже есть, но на следующей неделе в зоопарк приедет маленькая тигрица и ей он будет как нельзя кстати.

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