Андрей Тарасенко: Голос профсоюзов я услышал

Встреча с профсоюзами. Фото: пресс-служба ФППК

Представители профсоюзов вручили главе региона заявление о категорическом неприятии предложений по повышению пенсионного возраста

21 июня, PrimaMedia. Сделать все, чтобы позицию приморских профсоюзов о предложенной пенсионной реформе услышали в правительстве страны, пообещал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с членами Совета ФППК, лидерами отраслевых профобъединений края. Разговор состоялся сегодня, 21 июня, в администрации Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФППК.

Представители профсоюзов вручили Андрею Тарасенко заявление о категорическом неприятии предложений правительства РФ по повышению пенсионного возраста.

— По оценке статистиков, в Приморье ожидаемая продолжительность жизни у женщин составляет 75 лет, у мужчин — 64,5 года. Если повысить пенсионный возраст, то большинство наших мужчин просто не доживут до выхода на пенсию, а женщины выйдут на нее в изможденном состоянии. И мы считаем, что пенсионная реформа, особенно в том самом жестком варианте, что предлагает сегодня Правительство РФ, означает окончательное уничтожение системы социальных завоеваний, которая выстраивалась в России в последние десятилетия, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.



Встреча с профсоюзами. Фото: пресс-служба ФППК

Лидеры отраслевых профсоюзов сообщили главе региона о реакции трудовых коллективов Приморья на законопроект.

— Средняя зарплата в филиалах "Примтеплоэнерго" составляет 60% от средней по краю, работа нервная и тяжелая, а основная часть специалистов — предпенсионного возраста. Нередки случаи, когда работники умирают прямо на рабочих местах, и не из-за нарушений охраны труда, а потому что здоровье не выдерживает, возникают инфаркты, инсульты. И тут такая подножка от государства. За что? Неужели непонятно, что до нового пенсионного возраста доживут не все? Законопроект требует тщательного изучения и всенародного обсуждения. Трудовые коллективы наших профорганизаций — против такой реформы. И мы будем участвовать во всех коллективных профсоюзных акциях против этого решения, — сказала Светлана Кожухарь, председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Приморья.



Встреча с профсоюзами. Фото: пресс-служба ФППК

Председатель профсоюза Дальневосточного завода "Звезда" Ольга Скрипко поделилась своей статистикой, рассказав о том, что ежегодно с предприятия по состоянию здоровья увольняются 40-50 "вредников": не проходят медосмотры.

— Когда в понедельник, 18 июня, я пришла на работу, то народ не просто обсуждал грядущую реформу — люди кипели от возмущения. Признаюсь, я давно не видела наших заводчан в таком состоянии. Люди сегодня еле-еле доживают до пенсии. О каком повышении возраста можно вообще говорить? — недоумевает она.

С мнением коллег солидарен и Евгений Козаков, председатель Приморской краевой организации Росуглепрофа.

— Средний возраст шахтеров края — 52 года, условия труда тяжелейшие, у нас и так некому работать. Решение кабмина протолкнуть в Госдуму непродуманный, непроработанный законопроект, который ударит по каждому работающему человеку, вызвало большое волнение. Социальное напряжение в трудовых коллективах вот-вот достигнет пика, и сдерживаем его именно мы, профсоюзы. Мы убеждаем людей действовать путем переговоров, иначе для чего мы столько лет развивали институт социального партнерства. Мы рассчитываем на конструктивный диалог с властью, — сказал Козаков.



Встреча с профсоюзами. Фото: пресс-служба ФППК

Максим Саенко, председатель Приморской организации Росхимпрофсоюза рассказал, что людей возмущает неисследованность темы, отсутствие предварительных дискуссий по этому поводу.

— Не нужно считать наш народ глупым, все аргументы правительства легко разбиваются о профсоюзные контраргументы. Люди полны решимости отстаивать свое право на законный отдых в том возрасте, что был определен ранее, — подчеркнул Саенко.

Председатель профсоюза работников торговли, общепита, потребительской кооперации и предпринимателей Марина Семенова поделилась мнением бизнеса.

— Предприниматели в шоке. Эта реформа напоминает финансовую пирамиду. Бизнес снова начнет уходить в тень, а работники сами будут просить серые зарплаты. Этого сегодня добивается правительство? — говорит Семенова.



Встреча с профсоюзами. Фото: пресс-служба ФППК

Врио губернатора Андрей Тарасенко профсоюзные аргументы услышал и сказал о том, что донесет мнения членов профсоюзов Приморья до правительства. На следующей неделе он летит в Москву. Также в его планах встретиться с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.

Свою точку зрения профсоюзы Приморья заявят публично на пикетах против повышения пенсионного возраста. Коллективные действия пройдут на территории края на следующей неделе. Профсоюзам важно, чтобы народ знал позицию главного переговорщика в стране. Напомним, что на заседании Российской трехсторонней комиссии 16 июня профсоюзная сторона дала отрицательный отзыв на предложения правительства повысить пенсионный возраст.