Илья Лагутенко. Фото: ИА PrimaMedia

Илья Лагутенко ответил на слова вице-губернатора Приморья о V-ROX

Музыкант сообщил. что перестал видеть смысл в коллекционировании ответных писем от администрации города с отказами

21 июня, PrimaMedia. Шоумен Илья Лагутенко, бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и основатель V-ROX, продолжил полемику о причинах отмены фестиваля в 2018 году во Владивостоке. Музыкант заявил, что не видит смысла обсуждать слова вице-губернаторов, если администрация Приморского края ни разу не поддержала фестиваль ни одной копейкой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт V-ROX.

Видимо, Илья Лагутенко имел ввиду вице-губернатора Приморского края Константина Межонова, ответственного за культуру, который в начале июня, отвечая на вопросы депутатов местного парламента, произнес фразу "V-Rox потеряли, потому что его устроитель Лагутенко раньше просил пять миллионов, а в этом году запросил десять. Город не потянул".

Но тут нужно подчеркнуть, что отвечал он на этот вопрос скорее не как вице-губернатор, а как бывший ио главы города. Лишь в конце 2017 года Межонов перешел из одной администрации в другую. И Лагутенко не мог об этом не знать, но все же не преминул упрекнуть администрацию региона, в котором родился.

"В последнее время я столкнулся с множеством домыслов о судьбе фестиваля, распространяемых людьми, которые не имеют и не имели никакого отношения к его организации. Хотелось бы уточнить, что за пять лет существования V-ROX мы слышали множество восторженных слов в адрес фестиваля в связи с заявляемой важностью развития событийного туризма во Владивостоке, культурного и творческого обмена креативной молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона, даже получали федеральные награды. При этом фестиваль остается и по сей день исключительно частной инициативой, которой непросто развиваться. С меценатами в городе не задалось. Федеральные бизнесы не желают спонсировать локальные мероприятия ввиду "недостаточной емкости Приморского рынка". Минкульт не имеет средств на новаторские проекты на Дальнем Востоке. Последние три года я уже перестал видеть смысл в коллекционировании ответных писем от администрации города с отказами в финансовой поддержке фестиваля. Какой смысл обсуждать слова вице-губернаторов, если администрация края ни разу не поддержала фестиваль ни одной копейкой? В рамках дискуссий V-ROX еще в 2014 году мы с интересом следили за предложениями по развитию региона в целом теперь уже от экс-министра по развитию Дальнего Востока. Чиновники меняются, но неустанно твердят о зонах особого развития, которые могут дать толчок новой креативной технологической индустрии на Дальнем Востоке. Замечательные слова и неутомимый энтузиазм – все это очень здорово. Но хотелось бы на своем веку все же хоть одним глазком заглянуть в светлое будущее Владивостока 3000, ведь для этого фестиваль V-ROX и замышлялся", – цитирует Илью Лагутенко пресс-служба музыканта.

По его словам, в связи с этим было принято решение пересмотреть концепцию и попробовать разработать технологическую платформу, которая была бы направлена в конкретном случае на развитие прямых отношений между артистами и аудиторией в первую очередь. Речь идет о музыкальной блокчейн платформе Soundeon, которая, как сообщается, охватывает все аспекты музыкальной индустрии: от создания и лицензирования произведения, до маркетплейса по перепродаже прав на существующие и будущие музыкальные активы, а также проведения концертов. Достижения технологии блокчейн позволили сделать платформу Soundeon справедливой и честной по отношению и к музыкантам и слушателям, которые их поддерживают.

Проект Soundeon может стать прорывной технологией, которая, в свою очередь, сможет помочь независимому финансированию музыкантов и их проектов, включая и традиционные фестивальные мероприятия.

"Блокчейн-платформа Soundeon видится мне оптимальным своевременным решением, которое сможет помочь самостоятельным артистам иметь доступ к глобальной аудитории и максимально честно контролировать бизнес-сторону своего творчества без лишних посредников", – считает Лагутенко.

Главной задачей проекта Soundeon является разработка новых методов и технологий для поддержки молодых музыкантов, что позволит им эффективно зарабатывать на международных рынках. Работа над проектом началась в мае, после того как Илья Лагутенко стал членом консультативного совета Soundeon. Его огромный опыт – как участника так и куратора различных фестивалей, и технологические инновации Soundeon, помогут вывести V-ROX на новый уровень в области поддержки молодых талантов и создать уникальный инновационный проект, который изменит традиционную музыкальную индустрию. Впервые на одной платформе собрано все, что нужно для музыканта, чтобы пробить себе путь в музыкальный бизнес и обрести финансовую независимость, не полагаясь на поддержку менеджеров и продюсеров. Слушатели смогут принимать прямое участие в карьере музыкантов, финансируя музыкальные проекты через абсолютно прозрачные механизмы платформы и получать от этого доход вместе с музыкантами.

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