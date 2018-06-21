Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили новое обвинение по 20 эпизодам

Хорошавину предъявлено новое обвинение. Фото: ИА SakhalinMedia

Коррупционные преступления губернатора-уголовника оцениваются на сумму до 10 млн рублей

22 июня, PrimaMedia. Следственный комитет России предъявил обвинение по 20 новым фактам взяток на сумму от 2 млн до 10 млн рублей бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Против его сообщников также были выдвинуты новые обвинения, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на агентство ТАСС.

"Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.

9 февраля суд признал виновными Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова в получении взяток и отмывании денежных средств. Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова — к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.