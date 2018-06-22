Спасатели одобрили в Приморье 15 пляжей

Во Владивостоке находится 9 пляжей, которые предназначены для отдыха на воде. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Наибольшее число водных объектов, прошедших проверку, находится во Владивостоке (КАРТА)

22 июня, PrimaMedia. На календаре конец июня, а значит, самый разгар купального сезона. В связи с чем в Приморском крае ведется активная проверка всех водных объектов на предмет пригодности для купания. Так, по состоянию на 21 июня для массового отдыха подходят всего 15 мест массового отдыха на побережье. Они, согласно заключению МЧС, соответствуют всем требованиям охраны жизни людей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Приморскому краю, основными критериями проверки водных объектов является укомплектованность спасательных постов и наличие спасателей, техническое состояние мостков, трапов и других сооружений, предназначенных для купания, обозначение границ заплыва, наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже, а также отсутствие в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств.

— Все пляжи, уже принятые к эксплуатации, полностью соответствуют всем основным требованиям отдыха на воде, — рассказали в ведомстве. – Однако проверка еще продолжается. Например, в прошлом году всего было принято 73 водных объекта.

На территории Владивостока в число одобренных пляжей вошли: пляж ООО "Лотс" (б. Лазурная, Уссурийский залив), пляж МУП "Парк культуры и отдыха им. Лазо" (ст. Санаторная, Амурский залив), пляж "Ривьера Лагуна" (ст. Санаторная, Амурский залив), место массового отдыха "Чайка" (ж/д станция Чайка, Амурский залив), место массового отдыха ООО "Прибой" (пролив Босфор-Восточный м. Токаревская кошка), место массового отдыха "Пляж Солнечный" (ж/д станция Садгород, Амурский залив), место массового отдыха "Юбилейный" (Спортивная гавань Амурский залив).

В Артеме: пляж ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха) "Морской берег" (Уссурийский залив, бухта Муравьиная), пляж ООО "Торгово-строительной кампании ОВС" (бухта Муравьиная, "Малая Тавайза"), пляж ДЗОЛ "Юность" (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе одобрение получили пляжи б/о "Штыковские пруды", в ГО Спасск-Дальний пляж в с. Калиновка, ДОЛ "Родник Здоровья", а в Спасском районе МБУ ДО ДОЛ "Горный" (Спасский р-н, с. Евсеевка).

Напомним, что согласно заключениям специалистов Роспотребнадзора для купания во Владивостоке также пригоден и ряд бухт на Русском острове. Однако из-за того, что там не созданы условия для безопасного отдыха на воде, купаться там не рекомендуется.