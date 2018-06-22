Центральные улицы во Владивостоке перекроют 23 июня из-за массового велопарада

Велосипедисты. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Кроме того, по ходу маршрута будет ограничена парковка транспорта (СХЕМА)

22 июня, PrimaMedia. В рамках празднования "Дня М" во Владивостоке в субботу, 23 июня, состоятся велосоревнования, будут работать локальные площадки, а также пройдет инициированный министерством транспорта РФ массовый велопарад. Велозаезды временно ограничат движение и парковку транспорта на нескольких участках дорог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В целях обеспечения безопасности будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на следующих участках дорог:

— для организации локальных площадок – парковка на Корабельной Набережной с 04.00 до 22.00;

— по маршруту велопарада – от остановки "Гайдамак" по улице Светланской на набережную Цесаревича с 10.45 до 12.00;

— по маршруту велосоревнований – от дома № 14 до дома №25а по улице Пушкинской с 11.30 до 15.00.

На данные периоды времени объезд будет осуществляться по улицам Всеволода Сибирцева, Пушкинской и Светланской.