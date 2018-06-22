Новая электростанция и переход на газ: Артем включается в режим сбережения энергии

Совещание. Фото: Светлана Агафонова

Планируется, что ТЭЦ в Артеме будет второй по электрической мощности в Приморском крае

22 июня, PrimaMedia. Газификацию Артема, Надеждинского и Шкотовского районов обсудили на совещании в администрации Артемовского городского округа. На совещании рассматривался ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2016-2020. В частности, речь шла о строительстве ГРС (Газораспределительная станция) Артем, которая в полном объеме способна обеспечить газом прилегающую территорию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

В обсуждении участвовали директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун, мэр Артема Александр Авдеев, главы Надеждинского и Шкотовского районов и представители городских предприятий, планирующих подключиться к трубе. Также для обсуждения этого вопроса в Артем приехал генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Георгий Шперлинг.

В частности, речь шла о строительстве ГРС (Газораспределительная станция) Артем, которая в полном объеме способна обеспечить газом прилегающую территорию. По словам Георгия Шперлинга, станция будет введена в эксплуатацию в мае 2019 года. Проектные работы уже закончены, все необходимое оборудование установят уже в августе. Сама станция – это достаточно сложный технологический комплекс.

"Осталось меньше года до конца работ, а то, что они завершатся в срок, в этом никаких сомнений. Но пока нет потребителей газа, и это не очень хорошая ситуация, однако ее можно исправить. Для этого необходимы заявки от тех, кто действительно готов перейти на газ. Мы будем работать с теми, кто заключит с нами техническое соглашение. В рамках этого договора мы отрабатываем все возможные варианты, срок рассмотрения заявки до 2-х лет, но, как правило, все происходит быстрее", — сказал генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Заявки на газификацию артемовские предприятия подавали еще в 2014 году. С того момента прошло достаточно много времени, и экономическая ситуация на этих предприятиях изменилась. Поэтому необходимо было еще раз уточниться с перечнем компаний, для которых газификация все еще актуальна, также принимались новые заявки. Стоит отметить, что "Газпром", администрация Приморья и местная администрация занимаются возведением городских газосетей до границы земельного участка.

Артем в данный момент не испытывает острой потребности для перехода на газ. С экономической точки зрения пока нецелесообразно газифицировать город.

"Планируется строительство ТЭЦ-2, в связи с этим получается дополнительное электрообеспечение и тепло, поэтому будет ли экономически выгодно пускать два энергообеспечивающих источника? Скорее всего, нет. Кроме этого, мы делаем большой упор на предоставление земли для многодетных семей. А наши котельные не обеспечивают население горячим водоснабжением, и в мае они прекращают работу до следующего отопительного сезона, поэтому с экономической точки зрения переход на газ нецелесообразен. Однако наши крупные предприятия вполне могут перейти на газ. Наверное, им выгодней переходить на газ, но последнее слово за экономистами", — сказал Александр Авдеев.

Стоит отметить, что игорная зона "Приморье" планирует переходить на газ, причем потребление будет увеличиваться с каждой новой фазой строительства развлекательного комплекса, и в итоге к 2026 году оно составит 16 тысяч кубометров в час.

Совещание. Фото: Светлана Агафонова Совещание. Фото: Светлана Агафонова Совещание. Фото: Светлана Агафонова Совещание. Фото: Светлана Агафонова Совещание. Фото: Светлана Агафонова 1 / 5

Что касается стоимости, то, как отметил Георгий Шперлинг, цена на природный газ в Приморском крае для потребителей ниже, чем в центральной полосе России и сибирском регионе.

По его мнению, все участники процесса – потребители, региональная и местная администрации, компания "Газпром" — должны подходить к вопросу газификации синхронизировано, чтобы не возникало временных ям, когда у одних есть необходимые документы, а другие в каком-то моменте отстают, в итоге газ по трубе не идет.

Другой вопрос, который обсудили на совещании, это строительство новой электроподстанции. По словам специалистов, Артему нужен новый центр питания на 220 квт. Кроме этого затронули тему строительства ТЭЦ-2. Проект собираются реализовать в районе Суражевки, однако жители села выступают против строительства грандиозного объекта, о чем заявляли на публичных слушаниях в прошлом году.

Планируется, что новая ТЭЦ в Артеме будет второй по электрической мощности в Приморском крае и сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии. Строительство нового энергообъекта позволит покрыть растущие потребности Артема в тепловой энергии.

По словам Гагика Захаряна, стоимость реализации проект ТЭЦ-2 составляет 600 млрд рублей, а общая площадь застройки около 100 гектар. К вопросу о слушаниях придется вернуться, ведь поиск нового места строительства – это время и увеличение стоимости примерно на 100 млрд рублей.