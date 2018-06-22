Приморские школьники трудового отряда СУЭК очистили от мусора берега реки Абрамовки. Фото: ООО "Приморскуголь"

Акция стала традиционной для РУ «Новошахтинское»

22 июня, PrimaMedia. Акция по очистке берегов водоемов "Вода России" с участием школьников трудового отряда СУЭК прошла в РУ "Новошахтинское". Участники акции убрали берега реки Абрамовки у Лузановского моста – одного из популярных мест рыбалки жителей горняцкого посёлка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

В ходе трудового десанта на территории 15 тысяч кв. метров было собрано 38 мешков мусора. Во время грандиозной уборки представители молодежного совета РУ "Новошахтинское" установили агитационный плакат, призывающий отдыхающих соблюдать чистоту и беречь природу "Оставил мусор? В следующий раз отдохнешь на помойке". Также прошла экологическая викторина "Полезные ископаемые".



Установка агитплаката. Фото: ООО "Приморскуголь"

Отметим, акция стала традиционной для РУ "Новошахтинское" – экологические десанты по уборке близлежащих водоемов проводятся ежегодно с 2015 года.