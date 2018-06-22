Приморские школьники трудового отряда СУЭК очистили от мусора берега реки Абрамовки. Фото: ООО "Приморскуголь"

Приморские школьники трудового отряда СУЭК очистили от мусора берега реки Абрамовки

Акция стала традиционной для РУ «Новошахтинское»

22 июня, PrimaMedia. Акция по очистке берегов водоемов "Вода России" с участием школьников трудового отряда СУЭК прошла в РУ "Новошахтинское". Участники акции убрали берега реки Абрамовки у Лузановского моста – одного из популярных мест рыбалки жителей горняцкого посёлка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

В ходе трудового десанта на территории 15 тысяч кв. метров было собрано 38 мешков мусора. Во время грандиозной уборки представители молодежного совета РУ "Новошахтинское" установили агитационный плакат, призывающий отдыхающих соблюдать чистоту и беречь природу "Оставил мусор? В следующий раз отдохнешь на помойке". Также прошла экологическая викторина "Полезные ископаемые".

Установка агитплаката

Установка агитплаката. Фото: ООО "Приморскуголь"

Отметим, акция стала традиционной для РУ "Новошахтинское" – экологические десанты по уборке близлежащих водоемов проводятся ежегодно с 2015 года.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Анна Носкова: Важно вовлекать как можно больше людей в экологическое просвещение

21 июня, 17:30

Читатели ИА PrimaMedia убирают за собой мусор после отдыха на природе

15 июня, 15:30

Волонтеры «Восточного Порта» собрали 100 мешков мусора на пляже Прикумск во Врангеле

14 июня, 11:55

Алексей Козицкий: Жирный дым «Спецзавода №1» - удар в спину Дню России во Владивостоке

13 июня, 18:30

Алексей Козицкий: Бездумное сжигание ТБО – преступление против Приморья и России в целом

08 июня, 15:20

Картина дня

Тигренок Тайган нашел подружку и обзавелся маленькими поклонниками в зоопарке Владивостока

20 июня, 18:35

Акт вандализма в центре Владивостока возмутил мэра и городских депутатов

21 июня, 15:30

На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

21 июня, 17:45

Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

20 июня, 13:15

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

21 июня, 11:25

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья
Больше революций в голове: ТОП самых ярких событий МедиаСаммита-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia