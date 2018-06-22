Тест: Корабли и их командиры на карте Владивостока

Карта Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia предлагает проверить, знаете ли вы, в чью честь названы некоторые улицы, бухты, острова и полуострова столицы Приморья

22 июня, PrimaMedia. Владивосток и море связаны неразрывно, и эта связь нашла самое яркое отражение в городской топонимике. Многие географические объекты в черте города, а также городские улицы названы в честь кораблей, когда-то посещавших тихоокеанский форпост России и других, никогда в нём не бывавших. Яркий след в топонимике Владивостока оставили люди моря — капитаны и командиры военных судов, исследователи-гидрографы, называвшие описываемые ими бухты, мысы, острова и полуострова в честь своих коллег по службе и предшественников. В канун празднования 158-й годовщины со дня основания Владивостока ИА PrimaMedia предлагает читателям проверить свои знания о городских топонимах, пройдя тест.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



