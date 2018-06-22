Бизнес. 12:05

Сбербанк проведет Международный конгресс по кибербезопасности

Главной темой конгресса станут киберриски, которые несет развитие современных цифровых технологий

22 июня, PrimaMedia. Топ-менеджеры крупнейших мировых компаний, таких как Microsoft, IBM, Huawei, Visa, Cisco, Сбербанк, "Лаборатория Касперского", а также представители правительства РФ станут участниками Международного конгресса по кибербезопасности в Москве. Конгресс пройдет 5 и 6 июля в Центре международной торговли. Его главной темой станут киберриски, которые несет развитие современных цифровых технологий, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В деловую программу конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. В них примут участие представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, а также признанные эксперты в области кибербезопасности", — рассказали в пресс-службе.

Модератором пленарной сессии "Транспарентный цифровой мир — ловушка или благо?", которая пройдет 6 июля, станет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, спикерами будут гендиректор IBM Security Марк ван Задельхоф, гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, вице-президент Visa Inc. по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Пенни Лейн, вице— президент по безопасности компании Cisco Джон Мейнард, директор по развитию стека технологий защитных данных Microsoft Энрике Саджесе.

Участниками тематических сессий станут, в частности, вице-премьер РФ Максим Акимов, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, президент Интерпола Мэн Хунвей, вице-президент Huawei Technologies Co. Мика Лауде, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сессии будут как узконаправленными (борьба с DDoS-атаками, с фейковыми новостями), так и с более широкой тематикой (ключевые вызовы цифрового мира, глобальные киберугрозы).

Свои тематические и технические сессии на конгрессе проведут Microsoft, Cisco, Huawei, Лаборатория Касперского, BI.ZONE, Интерпол, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Организатором конгресса выступит ПАО Сбербанк при поддержке АНО "Цифровая экономика" и Ассоциации банков России.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Тигренок Тайган нашел подружку и обзавелся маленькими поклонниками в зоопарке Владивостока

20 июня, 18:35

Акт вандализма в центре Владивостока возмутил мэра и городских депутатов

21 июня, 15:30

На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

21 июня, 17:45

Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

20 июня, 13:15

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

21 июня, 11:25

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья
Больше революций в голове: ТОП самых ярких событий МедиаСаммита-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia