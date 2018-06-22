Анна Носкова: Для победы в конкурсе EcoMovie не обязательно быть Квентином Тарантино

Анна Носкова. Фото: ИА PrimaMedia

Соорганизатор молодежного фестиваля экологических фильмов рассказала о том, как можно принять в нем участие

22 июня, PrimaMedia. Молодежный фестиваль-конкурс EcoMovie в 2017 году стал победителем конкурса президентских грантов. Это проект Молодёжного правительства Приморского края, который родился 4 года назад. В видеоинтервью ИА PrimaMedia соорганизатор проекта Анна Носкова рассказала об истории и перспективах конкурса любительских видеороликов, посвященных экологической тематике.

— Анна, какова цель проекта EcoMovie?

— Наш проект проводится 4-й год подряд, и мы направлены на экологическое воспитание молодежи Дальнего Востока. Руководителем проекта является Елена Синева, руководитель комитета по экологии в Молодёжном правительстве Приморского края.

— То есть это не приморский, а дальневосточный конкурс?

— Да, мы носим статус регионального, потому что в проекте есть участники из Хабаровска и Хабаровского края.

— А есть планы привлечь конкурсантов из других регионов ДВ?

— Конечно. У нас идет реклама, информационное распространение достаточно активное. Я пытаюсь распространить информацию максимально. В этом году мы делаем ставку на расширение и увеличение количественных показателей, потому что получили президентский грант.

— Насколько я знаю, в предыдущие годы конкурс проходил в июне, а в этом году будет в сентябре, то есть, сроки конкурса сдвинули. С чем это связано?

— Наша аудитория — это все-таки молодежь Дальнего Востока, преимущественно от 14 до 35 лет. Это студенты и школьники, у которых на конец мая, начало июня выпадают мероприятия, связанные с годовыми контрольными работами или экзаменами. Чтобы не создавать неудобств нашим участникам, мы решили передвинуть сроки на середину сентября.

— Но работы и заявки принимаете уже сейчас?

— Да, уже сейчас. До второго сентября включительно будем принимать работы. Все можно узнать на нашем сайте EcoMovie.tv. Там есть положение и форма для участия.

— Есть статистика роста количества присланных работ от года к году?

— Да, на 2015 год, когда в первый раз реализовывался этот проект, было подано около 15 работ и отобрано для показа 11. В 2016 было прислано около 25 работ, выбраны 15. В 2017 году мы расширили кинозал, увеличили его вместимость до 100 человек. Были присланы 42 работы, отобраны 24. Темп нарастает, значит, прогресс есть.

— Залы в "Океане" собираете полные?

— В том году собрали почти полный зал. Я старалась активно заниматься рекламой о том, что будет кинопоказ в том-то месте, такого-то числа. Люди шли в кино и интересовались нашим конкурсом: ой а что у вас тут интересное такое? Советовали в следующем году сделать рекламу поактивнее.

— Вот мы ее и делаем. Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе?

— Быть неравнодушным гражданином. Принять участие может любой человек, творческий, не творческий. Если есть желание донести до зрителя экологическую проблему в твоем городе или даже мировую, то есть все шансы выиграть. Можно снять на телефон, красиво отмонтажировать, показать идею, отправить нам. У нас есть специальные судьи, которые сморят эти видео. Это люди из экобизнеса, люди, связанные с экологией, общественные организации…

— Они приморцы?

— Да, приморцы, в основном. Вы присылаете работу, мы ее просматриваем, отбираем для показа. Если вы становитесь победителем нашего конкурса, то в дальнейшем ваш ролик будет транслироваться как социальная реклама. У нас есть идея запустить эти ролики в местных СМИ как социальную рекламу. Желательно, конечно, и экранные площади присоединить к этому.

— За четыре года у вас накопился багаж этих роликов. Можете о них рассказать? Какие работы были лучшими, какие больше всего запомнились?

— В 2017 году мне очень понравилась работа 13-летней Софии Опиной — мультик. Есть во Владивостоке специальная студия, где дети занимаются созданием мультиков, мы сотрудничаем уже не первый год. Девочка сделала мультфильм про пожар в лесу, как убегает леопард. Меня это очень растрогало. Я даже договорилась с уссурийским "Телемиксом", и они на протяжении некоторого времени транслировали этот мультик как социальную рекламу во время лесных пожаров. Была еще одна хорошая работа, к сожалению, не помню автора, "Дерево на один день" — о том, что люди срубают елки под Новый год. Победителем конкурса в прошлом году стала девочка из Владивостока, снявшая ролик про утилизацию батареек, которая в России пока не стала модой.

— Это ролики, наверное, очень разные по качеству. Бывает, что участвуют профессионалы?

— Есть люди, которые красиво рисуют мультики. А есть люди, которые просто сняли на телефон. Но они участвуют на общих условиях. У нас есть разделение по возрасту, в положении это прописано: дети-школьники, учащиеся вузов и работающая молодежь до 35. Номинаций много, как, к сожалению, и экологических проблем. Например, "Мой дом, мой город", "Чистая вода", "Изменение климата и энергосбережение", "Ресурсосбережение", сохранение биоразнообразия и природной среды в целом. И "Дети и молодежь на охране окружающей среды". Это основные номинации.

— Организаторы конкурса сами принимают участие в каких-нибудь экологических активностях?

— Конечно. Я проживаю в кампусе ДВФУ. У нас есть такая проблема — возле урн курящие люди оставляют много окурков, это очень некрасиво. У нас есть паблик, все бурно обсуждали эту проблему. Кто-то написал, что если такие умные, идите и уберите. Я, недолго думая, связалась с управляющей компанией на кампусе, позвала своих друзей, дружно вышли и убрали. Было очень красиво, разница налицо. Хотя люди все равно этого не ценят, но, к моему великому счастью, я считаю, что добилась успехов, потому что после моего обращения были установлены урны в некоторых местах, где чаще всего были скопления мусора.

— Просто убрали или зафиксировали на видео?

— Зафиксировали. У нас есть видеоролик, пост, о нас писал журналист ДВФУ. У него есть свой паблик, где он рассказывает о том, что происходит в жизни кампуса.

Также я принимала участие в субботнике, уборке сквера Дружбы напротив остановки "Стадион "Авангард". Шел дождь, а мы в красивых плащах убирали территорию и сажали цветы. Было очень здорово, были некоммерческие организации, дети, взрослые представители нашей молодежной группы. Также мы участвовали во флешмобе "Разделяй с нами" — флешмоб, посвященный раздельному сбору мусора.

— О президентском гранте. На какую идею вы просили денег и что вы собираетесь с ними делать?

— Мы просили на реализацию нашего проекта. В прошлом и позапрошлом году нас финансово поддерживали партнеры — фонд Росмолодежь. В 2017 году нам посчастливилось выиграть президентский грант. Сколько денег мы просили, столько нам и дали. Средства идут на аренду помещения, билеты для участников из других городов, также у нас очень хороший призовой фонд. За первое место в прошлом году мы вручали очень крутой бинокль, дарили призерам экшн-камеры. Мы не жадничаем с подарками. Помимо грамот и сувениров обычно дарим участникам фляжки, чтобы они не использовали пластиковые бутылки.

— Победа в одном году не препятствует победе в следующем году? Жюри анонимно рассматривает работы?

— Да, конечно. Но у нас нет такого, чтобы один и тот же человек побеждал каждый год, я смотрела статистику. Мы все эти работы знаем наизусть, они все есть на нашем сайте, в нашем паблике "Комитет по вопросам экологии Молодежного правительства Приморского края".

— Каждый может зайти и посмотреть?

— Да, они в свободном доступе. Можно в гугле ввести EcoMovie, и у вас будет подборка видео с ютуба, с этими роликами, видео, мультиками.

— Дадим несколько рекомендаций для новых участников. С чего им начать?

— Нужно подумать, как донести идею, как можно решить какую-либо экологическую проблему. Не нужно сложного сценария, нужна идея, то, что ты чувствуешь, и то, как бы ты это показал, как бы ты изменил мир и какая проблема тебе ближе всего. Тебе не нужны видеокамеры, ты не должен ехать в студию, просить какие-то крутые "кэноны" с хорошей оптикой. Не нужно быть Квентином Тарантино, чтобы это сделать. Нужно быть собой, быть человеком, который неравнодушно относится к окружающей среде. Это может быть без сценария и без слов, просто картинка с музыкой. Можно посмотреть видеоролики от "Гринписа". В том году параллельно с нашими роликами-участниками мы показывали ролики "Гринписа", и у нас был мастер-класс от человека, который представляет "Гринпис" на ДВ. То есть, у нас каждый год еще и мастер-класс проходит.

— С "Гринписом" есть партнерство. А еще с какими-нибудь крупными брендами?

— С WWF. У нас есть партнерские письма поддержки от них. Они полностью поддерживают то, чем мы занимаемся. Есть и местные. Это "Экопроект-ДВ", все организации переработки мусора. Также это ФППК, Федерация профсоюзов Приморского края. Естественно, администрация Приморского края нас поддерживает. Много партнеров, на самом деле. Это очень радует.

— Достаточно ли качество работ-победителей для того, чтобы быть достойными для показа на телевидении?

— Я считаю, что да. Жюри компетентное, это не дети, а серьезные люди, которые занимаются экологией. Победители, я считаю, у нас очень достойные. Опять же, все видеоролики есть в открытом доступе, в этом можно убедиться на нашем сайте. У нас каждый год приводится статистика, рассказывается то, как прошел фестиваль и приводятся видеоработы победителей, первое, второе и третье места, подписаны номинации. Вы перестанете сомневаться, если зайдете и посмотрите сами.

— Недавно ваша организация побывали на форуме президентских грантов в Новосибирске. Что там происходило? Насколько это было полезно?

— Там были победители и участники проектов Сибири и ДВ. Было очень полезно, считаю, потому что там рассказывалось то, как правильно преподнести проект, как составить заявку на грант. Также там была практика. Я была в группе людей, связанных темой экологии, общалась с людьми, которые строят экотропу на Байкале. Есть люди, которые борются с пожарами и обучают местных жителей, как правильно тушить лес. Я познакомилась с большим количеством людей, объединенных общей идеей.

— Как вы считаете, насколько эффективно влияет ваш проект на повышение экологического сознания у приморцев?

— Это трудно измерить. Для меня важны в первую очередь количественные показатели. Чем больше людей знает об этом, чем больше людей будут думать о том, что не нужно кидать бумажки мимо урны, тем лучше. Я вижу людей, которым достаточно один раз сказать, что не надо так делать, и они перестают. Я считаю, что если люди пришли, посмотрели, потратили свое время на какое-то экологическое просвещение, то они задумаются и расскажут кому-то другому.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



