Председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин и заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов. Фото: предоставлено Сахалинской областной Думой

А. Хапочкин: Командная работа думских фракций эффективно скорректирует федеральные законы

Спикер Сахалинской областной Думы представил в Государственной думе законодательные инициативы областных депутатов

22 июня, PrimaMedia. В Государственной Думе на площадке фракции "Единой России" председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин и заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов обсудили законодательные инициативы островного парламента, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу островного парламента.

Первая поправка сахалинцев предлагает увеличение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Напомним, согласно Указу Президента РФ N1455 выплаты "устанавливаются в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода гражданам, которые были вынуждены уволиться с работы или не поступили на работу по причине необходимости выполнения функций ухода за нетрудоспособными гражданами".

— Размер выплаты был установлен еще в 2008 году и соответствовал 50 процентам от действовавшего на тот период размера минимального размера оплаты труда, — пояснил спикер островного парламента Андрей Хапочкин. — В настоящее время МРОТ увеличен до 11163 рублей, а размер выплаты остался прежним и составляет 1200 рублей. Поэтому, мы предлагаем законодательно урегулировать этот вопрос на федеральном уровне, который позволит повысить социальную защищенность этой категории граждан.

Вторая инициатива сахалинцев — о необходимости внесения изменений в статью 65 "Водного Кодекса Российской Федерации", которые позволят снять ограничения по вовлечению участков недр в эксплуатацию и создадут нормальные условия для добычи инертных строительных материалов (песок) для островных строительных компаний на территории Сахалинской области и избежать значительных затрат при его закупке и перевозке с материковой части страны.

По словам Сергея Неверова, все инициативы сахалинцев будут взяты в работу, а предлагаемый сегодня новый формат совместной работы между фракциями "Единой России", позволит значительно сократить процент региональных законодательных инициатив, не прошедших все необходимые процедуры согласования в нижней палате Федерального Собрания РФ.

— Процент принятых Госдумой законодательных инициатив из регионов крайне низок, — резюмировал Андрей Хапочкин. — И новый конструктивный подход, предложенный фракцией "Единая Россия" в Государственной Думе должен решить эту задачу. Именно командная работа депутатских фракций позволит до запятой знать региональную повестку и эффективно корректировать федеральные законы.

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