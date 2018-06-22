Камеры на "Школьной" не имеют ни какого отношения к системам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

"Новость" о штрафующих за стоп-линию фоторадарах во Владивостоке оказалась преждевременной

Владивостокцы распространяют в соцсетях предупреждение о "новых" камерах на перекрестке, на котором даже нет разметки (ФОТО)

22 июня, PrimaMedia. Жители Владивостока распространяют в социальных сетях информацию, что на перекрестке улицы Борисенко и улицы 40 лет ВЛКСМ (остановка общественного транспорта "Школьная") появились камеры, которые фиксируют заезд за стоп-линию, выезд на перекресток, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД. Однако установка таких комплексов требует вложений, но администрации города и края о подобных планах в этом году не объявляли. Корреспонденты ИА PrimaMedia решили разобраться в данном вопросе.

Как факт, на остановке "Школьная" действительно висят камеры, однако они не похожи на комплексы автоматической фото— и видеофиксации. Это камеры системы "Безопасный город", доступ к которым только правоохранительные органы. Кроме этого, на самом перекрестке сейчас нет разметки, а соответственно, не видно стоп-линии.

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Как ранее в своем интервью рассказывал Дмитрий Леонов, директор департамента администрации Приморского края, который в том числе курирует вопросы установки новых комплексов автоматической фото— и видеофиксации правонарушений, в городе действительно есть потребность во внедрении подобных систем, но сейчас данный вопрос находится на обсуждении и в этом году расходы на подобную технику в бюджете не заложены.

– В идеале хотелось бы, конечно, чтобы было полное 100% покрытие всех дорог, что бы граждане наши сначала вынужденно ездили, не нарушая скоростной режим, потом уже по привычке. Насколько будет возможность, – отметил при беседе с корреспондентом ИА PrimaMedia Дмитрий Леонов, директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей администрации Приморского края.

Радары на дорогах Приморья наштрафовали уже почти на миллиард

Администрация города также опровергла возможное отношение к установке данных камер. Открестились от них и в ГИБДД Владивостока. В ведомстве отметили, что внедрение техники для автоматической фото— и видеофиксации – это подведомственность администрации Приморского края, Госавтоинспекция лишь обрабатывает информацию полученную с камер и уведомляет нарушителей о штрафах.

Сегодня на краевых дорогах установлено более 60 камер системы "Кордон" и "КРИСС". С введения в эксплуатацию первого комплекса в Приморье, за несколько лет уже вынесено более 1,5 млн постановлений на сумму 1 млрд рублей, при этом, в бюджет края оплачено почти 600 млн штрафов.

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