Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста

Во Владивостоке и других муниципалитетах края 29 июня пройдут акции протеста

22 июня, PrimaMedia. Профсоюзы Приморья подают заявки в органы власти муниципалитетов на проведение коллективных акций протеста против повышения пенсионного возраста. Пикеты пройдут 29 июня в 17.00 во Владивостоке и других городах и поселках края. Решение о проведении общекраевой акции протеста принял Совет Федерации профсоюзов Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Мы включились в общероссийскую кампанию, объявленную ФНПР в связи с планами правительства о повышении пенсионного возраста, — рассказывает председатель ФППК Владимир Исаков. — Помимо организации коллективных акций, которые будут проходить с соблюдением российского законодательства, мы подготовили заявления, которые направили в адрес врио губернатора Приморья, председателя Общественной палаты Приморского края, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы от Приморья и краевого парламента. Мы надеемся, что власть услышит аргументы профсоюзов".

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Коллективные акции протеста пройдут и в других регионах страны. Уже сегодня, 22 июня, профсоюзные пикеты пройдут в Пскове, Чите и Красноярске. 25 июня коллективные акции протеста проводят иркутские профсоюзы. В Петропавловске-Камчатском члены профсоюзов 28 июня будут пикетировать приемную председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Профсоюзы Мурманска выходят на акции 1 июля, Хабаровска — 3 июля.

Действия профсоюзов России вызваны тем, что, несмотря на отрицательную позицию профсоюзной стороны на заседании Российской трехсторонней комиссии 16 июня, правительство внесло в Госдуму РФ проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу назначения и выплаты пенсии", после чего Совет Госдумы направил законопроект в субъекты Российской Федерации.

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