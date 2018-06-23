За рулем с детства: юных водителей обучают в ВДЦ «Океан»

ВДЦ "Океан". Фото: ИА PrimaMedia

Как работает единственный детский автогород на Дальнем Востоке (ВИДЕО)

23 июня, PrimaMedia. В ВДЦ "Океан" уже 10 лет работает экспериментальный автогород, где дети, отдыхающие в центре, могут получить водительские навыки и изучить правила поведения на дороге. На территории всероссийского центра воссоздана модель настоящей автотрассы, где не только в теории, но и на практике юные автомобилисты могут получить необходимые знания и навыки. Как работает единственный автогород на Дальнем Востоке узнали корреспонденты ИА PrimaMedia.

На площади в 3000 квадратных метров расположена учебная дорога с препятствиями, с которыми ежедневно сталкиваются водители: одностороннее движение, движение по кругу, автозаправка, мост, туннель, пост ДПС, дорожные знаки, пешеходные переходы и велосипедисты. В распоряжении автогорода три автомобиля с механической коробкой передач, несколько десятков велосипедов и автокаров.

Прежде чем приступить к практическим занятиям, каждый ученик автогорода обязан пройти теоретическую подготовку. За смену в центре дети успевают изучить три модуля: ПДД и оказание первой медицинской помощи, обучение на интерактивном тренажере, вождение автомобиля. К управлению учебной машиной допускаются дети старше 16 лет, остальные могут сесть за руль автокара или велосипеда.

Задачей автогорода является не только обучить детей правилам дорожного движения и первоначальным навыкам вождения, но и мотивировать школьников получить водительское удостоверение. Обучение на детском автодроме значительно облегчает процесс получения прав уже в настоящей автошколе и ГИБДД.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.