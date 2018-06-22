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Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия-Египет вырос более чем в 6 раз. Фото: предоставлено Tele2

Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия-Египет вырос более чем в 6 раз

Абоненты делились эмоциями в мессенджерах и социальных сетях, вели онлайн-трансляции игры

22 июня, PrimaMedia. Tele2 проанализировал мобильную активность болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" во время встречи на футбольном поле сборных России и Египта. Потребление интернет-трафика на матче, поставившем очередной рекорд посещаемости, увеличилось в 6,3 раза, а самым популярным мессенджером для обмена впечатлениями стал WhatsApp.

Посмотреть игру мирового первенства между сборными России и Египта на арене "Санкт-Петербург" собрались 64 468 человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости данного стадиона с момента его открытия.

Голосовой трафик во время игры увеличился в 4,7 раза, абоненты Tele2 сделали свыше 18 тысяч звонков с места событий. Потребление интернет-трафика выросло в 6,3 раза. Несмотря на большую нагрузку на сети, средняя скорость в LTE составила более 8,6 Мбит/с. Абоненты делились эмоциями в мессенджерах и социальных сетях, вели онлайн-трансляции игры.

Большинство пользователей Tele2 предпочли общаться с родными и близкими по WhatsApp и Viber. Лидером среди социальных сетей стала "ВКонтакте". Напомним, что на всех тарифах линейки "Мой Tele2" трафик в соцсетях и мессенджерах бесплатен. Безлимитное предложение сохраняется в поездках по России, что особенно важно для российских футбольных болельщиков.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропортах, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.

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