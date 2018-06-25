Мэтры выберут лучшие метры

"Маринист" претендует на звание лучшего ЖК бизнес-класса. Фото: предоставлено компанией ООО "Ареал-Недвижимость"

«Маринист» претендует на звание лучшего ЖК бизнес-класса – владивостокский проект вышел в финал престижной премии Urban Awards

25 июня, PrimaMedia. 18 июня стал известен список номинантов престижной премии Urban Awards, которую признанные эксперты называют, например, "ориентиром для покупателей жилой недвижимости", "по-настоящему профессиональным конкурсом" и даже "самой представительной и авторитетной премией на российском рынке" городской жилой недвижимости. В шорт-лист Urban Awards 2018 впервые вошел проект из Владивостока – жилой комплекс бизнес-класса "Маринист". Рассказываем, почему это важно не только для инвесторов и будущих резидентов этого известного проекта – но и для городского рынка недвижимости в целом.

Учрежденная в 2009 году премия действительно считается весьма престижной – прежде всего, благодаря особенной трехступенчатой системе голосования, исключающей неточности. Для начала, заполненная анкета претендента автоматически обрабатывается онлайн. Так, для строящихся объектов предусмотрено 13 больших групп оцениваемых критериев – архитектурные, проектные и технические решения; локация, инфраструктура комплекса и района; территория дома, парковка, охрана, материалы строительства; стоимость квадратного метра; оцениваются также финансовые гарантии реализации, бизнес-план проекта и динамика строительства.

Показатели по каждой группе оцениваются без участия человека, что дает организаторам полное право считать Urban Awards максимально объективным конкурсом.

Строительство жилья бизнес-класса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Строительство жилья бизнес-класса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Строительство жилья бизнес-класса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Тем не менее, жить в объектах предстоит людям, а не цифрам – на следующем этапе к оценке проекта подключается авторитетное жюри. В этом году в него вошли 16 представителей девелоперов и риэлторов, семь профессионалов из архитектурных компаний и урбанистов, 10 делегатов от профессиональных объединений, четыре от СМИ и два от органов государственной власти. Каждый из них оценивает проект независимо, причем за прозрачностью процесса следит независимый консультант премии – это, к слову, компания PWC, входящая в "Большую Четверку" мирового консалтинга.

Именно по итогам этого голосования (который в оргкомитете Urban Awards называют "субъективным") владивостокский "Маринист" пробился в финал – единственный на Дальнем Востоке и один из пяти по России, теперь он всерьез претендует на звание "Лучшего строящегося регионального жилого комплекса бизнес-класса". Прямо сейчас члены жюри голосуют за оставшиеся в игре объекты, а уже 5 июля в историческом отеле "Астория" в Санкт-Петербурге пройдет церемония награждения лучших из лучших.

Это действительно поворотный момент для жилой недвижимости Владивостока – крайне редкая и ценная возможность оценить уровень собственных знаковых проектов в сравнении с сильнейшими национальными игроками. Независимо от того, удастся ли приморскому проекту завоевать это звание – а шансы, как сдержанно заверили нас в компании, "есть" – мы получаем отправную точку, раз и навсегда устанавливаем некую планку заявленного качества. И едва ли можно сказать лучше, чем это сделал один из подписчиков Instagram-аккаунта "Мариниста": "Искренне за вас буду болеть. Нашему городу нужны такие проекты! Хотя бы для того, чтобы стать ориентирами для других".